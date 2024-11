Máme v redakci nový Mac mini M4 Pro a Studio Display! Pojďte si je s námi rozbalit

Dnes nám do redakce dorazila velmi příjemná zásilka. Přestože jsou nové Macy mini M4 (Pro) všude beznadějně vyprodané, my máme tu čest si jeden z těchto strojů – konkrétně pak dělo s čipem M4 Pro, 48GB operační paměti a 512GB SSD diskem – na pár dní vyzkoušet a to rovnou v kombinaci se Studio Displayem. A protože je pro každého správného jablíčkáře velkým zážitkem už samotné vybalení daných produktů, samozřejmě vás o něj nechceme ochudit ani my. Pojďte si tedy spolu s námi tyto úžasné kousky elektroniky rozbalit, ať je můžeme následně začít naplno testovat.

Fotogalerie Mac Mini M4 a Studio Display LsA 1 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 2 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 3 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 4 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 6 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 7 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 8 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 9 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 10 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 11 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 12 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 13 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 14 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 15 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 16 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 17 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 18 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 19 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 20 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 5 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 29 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 30 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 31 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 32 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 33 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 34 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 35 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 36 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 37 Vstoupit do galerie

Ačkoliv je Studio Display venku již pěkných pár let, jedná se stále o překrásný kousek hardwaru, který bude vašemu stolu dozajista slušet. Kombinace tohoto displeje s Macem mini pak vypadá na stole opravdu parádně a absolutně se nedivíme tomu, že právě jí se snaží Apple ukazovat na svých produktových fotkách v maximální možné míře. Fajn je pak to, že pokud se pro pořízení této dvojice rozhodnete, v balení Studio Displaye naleznete kromě napájecí šňůry taktéž Thunderbolt 4 kabel pro propojení displeje s počítačem. V balení Macu mini byste pak samozřejmě něco podobného hledali marně – kromě samotného počítače obsahuje totiž už jen napájecí kabel.

Mac mini M4 (Pro) lze zakoupit například zde