Potvrzeno: Apple skryl do iOS 18.1 novou bezpečnostní, která bude noční můrou policie

Minulý pátek obletěla svět velmi zajímavá zpráva o tom, že podle amerických policistů skryl Apple do operačního systému iOS 18 novou bezpečnostní funkci, která jim znepříjemňuje odemykání iPhonů pachatelů trestné činnosti a tak podobně. Konkrétně se mají iPhony samovolně po určité době restartovat, přičemž policisté tvrdili, že se tak pravděpodobně děje na základě bezdrátové komunikace mezi jednotlivými modely, která je podmíněna celou řadou věcí v čele odpojení jednoho z nich od mobilní sítě a tak podobně. To sice není podle všeho tak úplně pravda, přesto je ale nyní určité vylepšení bezpečnosti iPhonů potvrzeno.

Bezpečnostní expert Jiska Classen zanalyzoval poté, co se zprávy o nové bezpečnostní funkci iPhonu objevily, velmi důkladně kód iOS 18.1, a při svém průzkumu byl nakonec úspěšný. Objevil v něm konkrétně novou funkci „Reboot při nečinnosti“, která sice funguje podstatně jednodušeji, než zprvu tvrdili policisté, avšak i přesto skutečně dokáže potenciální prolomení zabezpečení iPhonu výrazně zkomplikovat. Podle Classena naučil Apple iPhony v iOS 18.1 konkrétně to, že se po čtyřech dnech nečinnosti automaticky zrestartují, aby právě ztížili možnost, že se do nich někomu podaří dostat. Prolomení bezpečnostního kódu je totiž pro prolamovací nástroje podstatně složitější ve chvíli, kdy se mají do telefonu dostat po jeho restartu, tedy před prvním odemčením kódem uživatelem. Applu se tedy povedl docela husarský kousek a to přitom poměrně banálním upgradem.