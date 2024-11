V iOS 18 je zřejmě tajná bezpečnostní funkce! Policii znemožňuje odemknutí iPhonů

S extrémně zajímavým tvrzením vyrukovali před pár dny policisté z Detroitu. Ti varovali konkrétně ostatní policejní sbory před údajnou změnou v operačním systému iPhonů, která způsobuje jejich samovolné restarty, čímž se jejich odemčení stává i pomocí sofistikovaných nástrojů daleko složitější.

Policisté tvrdí konkrétně to, že do iOS 18 zřejmě Apple nasadil funkci, která spustí samovolný restart iPhonu poté, co je odpojen od mobilní sítě, od odpojení uplynula určitá doba a zároveň je schopen komunikovat s iPhony v okolí, které mu pošlou signál k restartu. Takto zrestartované iPhony se následně stanou daleko hůře odemknutelnými v porovnání s iPhony, které již byly uživatelem po jejich restartu/zapnutí odemknuti skrze kód. Pro policii je proto zcela klíčové, aby dokázali prověřovaný iPhone odemknout právě ve stavu po prvním uživatelském odemknutí a následném zamknutí.

Jelikož se zatím jedná jen o jakési první dojmy z pozorování chování iPhonů s iOS 18, nelze nasazení podobné tajné bezpečnostní funkce zatím jakkoliv potvrdit. Pravdou však je, že se Apple dlouhodobě snaží učinit své produkty maximálně bezpečné a policii proto při prosbách o odemčení iPhonů dlouhodobě odmítá. Je proto možné, že se z jeho strany jedná skutečně o další krok směrem k zvýšení bezpečnosti jeho telefonů. Vždyť složitější odemčení nepřidělá vrásky na čele jen policii, ale taktéž případným zlodějům či vlastně komukoliv jinému se zájmem se do telefonu dostat.