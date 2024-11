Apple stále spekuluje nad chytrými brýlemi, má však co nabídnout?

Apple se začal ptát svých zaměstnanců na to, co si myslí o chytrých brýlích. Společnost totiž nadále zvažuje vydání vlastní verze brýlí podobných Ray-Ban Meta, což jsou za mě nejlepší chytré brýle na trhu. Apple zahájil interní studii produktů, které jsou v současné době na trhu a také sbírá zpětnou vazbu od vlastních zaměstnanců.

V emailu zaslaném zaměstnancům tým Apple Product System Quality vybízí zaměstnance k zapojení do uživatelské studia chytrých brýlí na současném trhu. Apple často využívá takzvené „focus groups“, na kterých zjišťuje, jakým směrem se vydat a zda vstoupit na nový trh. Využití zaměstnanců pro tyto výzkumy pak umožňuje Apple držet své plány v tajnosti. Aktuálně se jako nejpravděpodobnější cesta jeví využití AI a Siri, kdy by Apple integroval do brýlí právě hlasovou asistentku a AI, současně s kamerami, reproduktory a mikrofony. Ovšem to stejné již nyní má k dispozici také Meta v podobě již zmíněných Ray-Ban, které navíc každým dnem získají také simultální hlasový překladač. Apple tak bude muset vsázet zejména na ekosystém, od kterého by brýle začlenil. Příchod chytrých brýlí se však očekává v případě Applu nejdříve koncem roku 2026.