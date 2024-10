Tento iMac G3 z LEGA vypadá naprosto perfektně

Lego již řadu let nabízí možnost vytvořit vlastní Lego set v rámci Lego ideas. Zájemci přihlašují své nápady a ty nejlepší se pak dočkají toho, že je Lego skutečně uvede na trh. Samozřejmě to nehrozí u tohoto setu iMacu G3, který sice vypadá naprosto famózně, ovšem chybí mu to nejdůležitější, a to autorská práva. I přesto, že se s tímto setem v obchodech Lego nesetkáme, stojí opravdu za podívanou. Jedná se totiž o naprosto skvělou a zejména věrnou repliku iMacu G3 z roku 1998, který se stal jedním z prvních výtvorů Jonyho Ive, který doslova změnil to, jak vypadaly v té době počítače.

Autor setu, který je vytvořen pomocí Stud.io uvedl, že je postaven ze zhruba 700 dílů a model je ve skutečnosti menší než skutečný iMac. I přesto vypadá skutečně skvěle, a navíc je k němu i klávesnice a legendární puková myš. Pokud milujete Apple a Lego, pak tento set rozhodně oceníte, ostatně podívejte se sami v následující galerii.