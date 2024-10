Takto Apple oznámil vstup Tap to Pay do Česka

Apple počínaje dneškem podporuje Tap to Pay na iPhonu v Rakousku, České republice, Irsku, Rumunsku a Švédsku, čímž dává milionům obchodníků možnost využívat iPhone k plynulému a bezpečnému přijímání bezkontaktních plateb. Tap to Pay na iPhonu pomáhá podnikům všech velikostí přijímat bezkontaktní platby kreditními a debetními kartami1, pomocí Apple Pay a pomocí dalších digitálních peněženek za použití pouze iPhonu a partnerských aplikací pro iOS, což v praxi znamená, že nemusí pracovat s žádným dalším hardwarem.

Díky Tap to Pay na iPhonu mohou obchodníci přijímat bezkontaktní platby prostřednictvím podporovaných aplikací pro iOS na iPhonech Xs a novějších, které mají nainstalovanou poslední verzi iOS. Stačí jen, aby zákazník při placení přiložil svou bezkontaktní kreditní či debetní kartu, iPhone, Apple Watch nebo jinou digitální peněženku k iPhonu obchodníka, a platba se bezpečně provede pomocí NFC.2 Obchodníci nepotřebují žádný další hardware, takže mohou přijímat platby kdekoli na světě.

V zájmu zajištění dostupnosti Tap to Pay na iPhonu Apple úzce spolupracuje s předními platebními platformami a vývojáři aplikací v oblasti plateb a obchodu. Platební platformy a vývojáři mohou Tap to Pay na iPhonu integrovat do svých aplikací pro iOS a obchodníkům tak toto praktické a bezpečné přijímání plateb usnadnit.

Počínaje dneškem se Adyen, SumUp a Viva.com stávají prvními platformami, které budou Tap to Pay na iPhonu ve výše uvedených pěti zemích nabízet. Stripe je k dispozici v Rakousku, České republice, Irsku a Švédsku, Global Payments spolu s rakouskou Erste Bank pak v Rakousku, České republice a Rumunsku. Nexi je možné využívat v Rakousku a Švédsku, Revolut v Rakousku a Irsku, myPOS a PAYONE v Rakousku, a Zettle ve Švédsku. BOI Payment Acceptance\Global Payments a Square v Irsku, hobex v Rakousku a Surfboard Payments ve Švédsku začnou Tap to Pay na iPhonu podporovat v nadcházejících týdnech. Tap to Pay na iPhonu lze využívat s bezkontaktními kreditními a debetními kartami, které vydaly přední světové banky jako American Express, Discover, Mastercard či Visa.

Při navrhování a vývoji všech platebních funkcí od Applu hraje obrovskou roli soukromí. Tap to Pay na iPhonu využívá k přísné ochraně platebních údajů stejnou technologii jako Apple Pay. Všechny transakce uskutečněné přes Tap to Pay na iPhonu jsou šifrovány a zpracovávány pomocí Secure Element a Apple nemá přístup k tomu, co si uživatelé kupují a kdo platbu provádí.