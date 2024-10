Takt chce Apple zajistit, aby bylo půjčování Vision Pro vašim blízkým ještě přívětivější

Půjčit Apple Vision Pro bylo až do vydání visionOS 2.0 kvůli absenci jakéhokoliv režimu hosta takřka nemožné, jelikož při každé změně majitele bylo třeba zaktivovat kalibrační režim pro oči a ruce a naopak nešlo zakázat, do jakých aplikací případného návštěvníka pustíte. To se sice s příchodem visionOS 2.0 změnilo, jelikož režim hosta přibyl a majiteli Vision Pro tak umožnil nastavit si, co vše může host s headsetem dělat, stále se však jedná o do jisté míry složitý proces. To se ale dost možná s příchodem iOS 18.2 a visionOS 2.2 změní.

V kódu bety iOS 18.2 totiž našli vývojáři zmínky o možnosti ovládat režim hosta na Vision Pro právě přes iPhone. Konkrétně by měl být majitel headsetu přes iPhone v reálném čase nastavovat, jaké aplikace bude mít host s headsetem na hlavě, k dispozici a jaké nikoliv, přičemž bude rovněž moci povolovat požadavky na zadání hesla a tak podobně uživatelem headsetu takto an dálku. Ve své podstatě by se tedy mělo jednat o obdobu zadávání textu přes iPhone do Apple TV, což by rozhodně sdílení headsetu zpříjemnilo. Jak bude vše vypadat ale samozřejmě odhalí až další bety iOS a visionOS.