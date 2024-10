4 klíčová slova, podle kterých se dlouhodobě řídí Apple

AI systém Apple Intelligence spočívající ve spoustě nových zajímavých funkcí založených právě na umělé inteligenci byl hlavní hvězdou červnové vývojářské konference WWDC. Následně na něj Apple ve velkém upozornil na zářijové Keynote, na které se světu představily nové iPhony 16 a 16 Pro, u kterých má být právě Apple Intelligence jednou z nejzásadnějších nových funkcí. Na její první „hmatatelné“ prvky však jablíčkáři stále čekají a čekat budou až do příštího týdne, kdy vyjde iOS 18.1, který je na Apple zařízení (byť bohužel ne v EU) přinese. A právě dost velké zpoždění za zbytkem AI světa mnozí uživatelé Applu dlouhodobě vyčítají. Přeci jen, jeho konkurence v čele se Samsungem, Googlem, Microsoftem či Metou na poli AI působí již poměrně dlouho a jejich nástroje využívající umělou inteligenci jsou skvělé. V novém rozhovoru se však šéf Applu Tim Cook pokusil do jisté míry tyto kritiky utišit.

V rozhovoru pro Wall Street Journal se Tim Cook nechal slyšet, že se Apple dlouhodobě řídí filozofií čtyř slov, která se dlouhodobě ukazuje jako velmi dobrá cesta. Tato slova zní „Nikoliv první, ale nejlepší,“ což v podání Applu ve výsledku znamená to, že než aby uvedl určitý produkt na trh jako první, raději s uvedením počká až do chvíle, než je o něm on sám přesvědčen, že je naprosto perfektní a že konkurenci zadupe do země. „Někdy se může stát, že můžete být první a zároveň nejlepší, ale když se tak nestane a vy si musíte vybrat mezi těmito dvěma možnostmi, jen jedna volba je ta správná,“ myslí si Cook.

Umělou inteligenci pak Cook považuje za stejně revoluční věc jako například klikací kolečko na iPodu či dotykové rozhraní na displejích iPhonů. „Myslím si, že až se za pár let ohlédneme, bude Apple Intelligence jednou z věcí, která nás (uživatele) dostala na vyšší technologickou úroveň.“ On sám má například aktivně využívat ve svém životě souhrny mailů od uživatelů, jelikož ty čte ve velké míře a právě díky možnosti je shrnout do pár bodů díky Apple Intelligence je celkově tato činnost rychlejší a efektivnější. „Změnilo mi to život, opravdu to má takový potenciál,“ řekl Cook konkrétně. Zda budou mít na Apple Intelligence stejný názor i uživatelé poté, co na jejich telefony novinka dorazí, ukáže až čas. Jak však uvádíme výše, my v EU budeme mít zatím smůlu kvůli nepodpoře češtiny a potažmo zatím i veškerých dalších jazyků vyjma americké angličtiny. Jakákoliv aktivace přes přepnutí regionu a tak podobně je proto zbytečná, protože si Apple Intelligence nebude rozumět s vašimi česky psanými maily, česky psanými weby a tak podobně.