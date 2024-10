Trump: Až budu prezident, pomůžu Applu s bojem proti EU!

Kampaň k americkým prezidentským volbám vrcholí a napětí pramenící z toho, zda se do křesla nejmocnějšího muže světa vrátí Donald Trump, nebo v něm usedne vůbec první žena Kamala Harris, by se dalo krájet. Právě Trump a Harris se tak dle očekávání nyní objevují snad všude, kde mohou mít alespoň nějaký dosah a svými prohlášeními oslovit další a další voliče. Například Trump využil v rámci své prezidentské kampaně i podcast Patrick Bet-David (PBD), který je v USA velmi oblíbený. A v něm poměrně překvapivě zazněla i slova o Applu a jeho vztahu, respektive spíše boji s Evropskou unií.

V rozsáhlém podcastu se moderátor Bet-David a Trump dostali k celé řadě témat, mezi kterými nechybělo ani hodnocení ekonomiky. A právě při této příležitosti se Trump nechal slyšet, že mu před dvěmi či třemi hodinami volal sám Tim Cook s prosbou o pomoc. „Rád bych s vámi něco probral. Evropská unie nám udělila pokutu 15 miliard dolarů,“ měl v telefonátu říci Trumpovi Cook, načež Trump odpověděl, že je to opravdu hodně. Cook ale pokračoval: „K tomu jsme navíc již dříve dostali od EU pokutu 2 miliardy dolarů, takže jsme na nějakých 17 až 18 miliardách dolarů. Ty peníze pak EU používá k řízení svého „podniku“. Podnikem pak měl Cook podle Trumpa myslet Evropskou unii jako takovou. To se ale samozřejmě Trumpovi nelíbí a Cookovi měl dle svých slov odpovědět, že jakmile bude zvolen, rozhodně nedovolí, aby Evropská unie zneužívala americké společnosti.

Je otázkou, zda se Cook obrátil se stejnou prosbou i na Kamalu Harris, která by v případě zvolení samozřejmě taktéž mohla určitým způsobem vztahy amerických firem s Evropskou unií ovlivnit. Ta nicméně zatím nic takového neoznámila. Pokud se ale Cook s dotazem obrátil skutečně jen na Trumpa, mohlo by to znamenat, že je pro Apple lepší variantou právě jeho zvolení do čela USA. Právě tento signál by tak ve výsledku mohl teoreticky přimět i některé doposud nerozhodnuté americké jablíčkáře k tomu, aby volili spíše jeho právě po vzoru Applu.