Můj měsíc s iPhonem 16 Pro aneb recenze nejočekávanějšího mobilu letoška po 4 týdnech s ním

Je tomu skoro sice až k nevíře, ale od startu prodejů iPhonů 16 Pro a tedy i dne, kdy jsem jej v redakci poprvé rozbalil a začal jej testovat, potažmo používat coby můj hlavní telefon uplynul dnes přesně měsíc. Start prodejů si totiž Apple letos naplánoval na pátek 20. září, konkrétně pak tradiční 8. hodinu ranní. Jaký tedy iPhone 16 Pro po měsíci používání vlastně je optikou někoho, kdo předtím rok používal iPhone 15 Pro, potažmo o rok dříve 14 Pro a o dva roky dříve 13 Pro?

Abych byl zcela upřímný, skoro se mi až chce říci, že ne moc zajímavý. Tedy ne, že by byl iPhone 16 Pro nezajímavý nebo (alespoň v mém případě) špatně fungující, ale ve výsledku nemůžu říci, že by mi oproti iPhonu 15 Pro přinášel něco vyloženě zásadního navíc. Třeba na mírně větší rozměry jsem si zvyknul okamžitě a určitě bych neřekl, že mě 0,2″ úhlopříčky navíc přináší lepší zážitek z používání telefonu, jsem díky této zobrazovací ploše produktivnější či cokoliv podobného. Stále mě sice trošičku štve vyšší hmotnost, ale to je podle mě dost způsobeno tím, že mám u sebe stále i iPhone 15 Pro, který čas od času chytnu například kvůli fotce do ruky a při té příležitosti jeho gramy mínus cítím. Myslím si tedy, že bez přímého občasného srovnání nemá člověk po nějakém čase šanci si navýšení hmotnosti uvědomit.

Fotogalerie iPhone 16 Pro LsA 1 iPhone 16 Pro LsA 2 iPhone 16 Pro LsA 3 iPhone 16 Pro LsA 4 iPhone 16 Pro LsA 5 iPhone 16 Pro LsA 6 iPhone 16 Pro LsA 7 iPhone 16 Pro LsA 8 iPhone 16 Pro LsA 9 iPhone 16 Pro LsA 10 iPhone 16 Pro LsA 11 iPhone 16 Pro LsA 12 iPhone 16 Pro LsA 13 iPhone 16 Pro LsA 14 iPhone 16 Pro LsA 15 iPhone 16 Pro LsA 16 iPhone 16 Pro LsA 17 iPhone 16 Pro LsA 18 iPhone 16 Pro LsA 19 iPhone 16 Pro LsA 20 iPhone 16 Pro LsA 21 iPhone 16 Pro 22 iPhone 16 Pro 23 iPhone 16 Pro 24 iPhone 16 Pro 25 iPhone 16 Pro 26 Vstoupit do galerie

Vyloženě zklamaný jsem z tlačítka Ovládání fotoaparátu, kterému jsem se sice snažil dát nesčetněkrát šanci „zazářit“ při ovládání fotoaparátu, ale zkrátka mi stále tak nějak nejde „pod ruku“. Do značné míry je to určitě jeho umístěním, které pro mě prostě není pohodlné a mě nebaví přizpůsobovat úchop telefonu tak, abych na tlačítko dosáhl a mohl tedy fotoaparát iPhonu snadno ovládat skrze tento prvek. Jeho funkčnost jako taková je sice super a menu fotoaparátu se skrze něj dá procházet opravdu hravě, ale k čemu to všechno, když zkrátka nesedí do ruky.

Jestli jsem od něčeho dále čekal víc, je to asi výdrž baterie. Ta sice není určitě špatná a logicky je i lepší než u iPhonu 15 Pro po roce používání, že by však byla mezigeneračně lepší i při srovnání s novým iPhonem 15 Pro, to se mi úplně nezdá. Respektive, možná nějaké to procento do plusu iPhone 16 Pro má, ale jedná se při mém stylu používání o tak nepatrný rozdíl, že snad ani nestojí za řeč. Jak 15 Pro, tak 16 Pro totiž ve výsledku končil, respektive končí v mém podání den s baterií okolo 20 %.

Co mě naopak opravdu baví a jsem si jistý, že mě ještě dlouho bavit bude, je 5x optický zoom, který nabízí teleobjektiv. Leckdy jsem doslova fascinován tím, jak skvěle je telefon schopen zoomovat bez ztráty kvality a to i při horších světelných podmínkách. Jasně, ve tmě či v šeru toho moc pěkného člověk nenafotí, ale i když je slunce pod mrakem, dá se s pětinásobným zoomem docela kouzlit a při natáčení videí je to pak extrémně efektní záležitost. Na druhou stranu ale zde musím objektivně přiznat, že se zde rozplývám vlastně nad rok starou novinkou, jelikož 5x optický zoom nabízel už iPhone 15 Pro Max. Jsem ale prostě rád, že máme tuto možnost focení konečně k dispozici i na iPhonech menšího kalibru.

Dost mě baví i možnost natáčení zpomalených záběrů ve 4K při 120 fps, jelikož i s tímto formátem lze ve vhodných chvílích dost čarovat. Jsem si však samozřejmě vědom toho, že zpomalené záběry jsou spíš jednou z hezkých libůstek iPhonů, které je fajn občas využít, nežli funkcí, kterou člověk využije dnes a denně. Je ale prostě fajn tu možnost mít, stejně jako máme k dispozici již řadu let třeba akční režim či režim Film.

iPhone 16 Pro toho samozřejmě nabízí ještě víc, ale zcela upřímně, nejsou to funkce, které bych byl schopný nějak výrazněji ocenit. Třeba Audio Mix u videa je sice taktéž opravdu efektní záležitost, ale myslím si, že pokud stejně jako já moc nenatáčíte, bude vás bavit možná tak při prvním vyzkoušení a pak na něj zapomenete. 48MPx ultraširokoúhlý foťák je taky fajn, ale jelikož za zhoršených světelných podmínek odvede stejnou práci jako dosavadní 12MPx foťák, ve výsledku zde taky o nějakém vyloženě obřím kroku zpět nemůžu mluvit. Jasně, možná budete namítat, že fotit ve 48MPx makro fotky je super, což by i bylo, kdybychom se ovšem bavili o focení přes režim makro a nikoliv jen o přiblížení ultraširokoúhlého fotoaparátu k předmětu a následném udělání snímku á la makro focení. Více jsem se o této záležitosti rozepsal zde.

Fotogalerie #2 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 1 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 2 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 3 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 4 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 5 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 6 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 7 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 8 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 9 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 10 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 11 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 12 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 13 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 14 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 15 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 16 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 17 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 18 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 19 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 20 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 21 Vstoupit do galerie

Jak tedy iPhone 16 Pro po měsíci testování zhodnotit? Když jsem ještě nepsal pro Letem světem Applem, ale jen četl jeho články, utkvěl mi v paměti dodatek titulku recenze iPhonu 7, který zněl „taková hezčí šestka“. Telefon přitom z recenze tehdy nevyšel vyloženě dobře, jelikož se autorovi zdál oproti „šestkovým“ modelům relativně málo vylepšený. Nevím proč, ale víceméně totéž mi naskakuje i nyní při hodnocení iPhonu 16 Pro. Designově je totiž tento model díky užším rámečkům skutečně trochu líbivější a z hlediska funkcí zajímavější, rozhodně se ale nejedná o žádný velký krok kupředu, ba co víc, je otázkou, zda se vůbec jedná o krok kupředu, nebo jen o malý, skoro až dětský krůček. Majitelé iPhonů 15 Pro totiž v tomto modelu zalíbení pravděpodobně nenajdou, stejně jako majitelé modelů 14 Pro a možná i 13 Pro. V případě majitelů 12 Pro a starších se samozřejmě už o krok kupředu bude jednat, ale je potřeba si uvědomit, že v takovém případě neocení tito lidé jen kvality iPhonu 16 Pro, ale zůstanou paf i z kvalit iPhonu 13 Pro, 14 Pro a 15 Pro – jelikož všechny tyto iPhony se v modelu 16 Pro kombinují.

