Vyzkoušeli jsme, zda fotí lépe iPhone 16 Pro, nebo iPhone 15 Pro! Podívejte se na výsledek

iPhone 16 Pro je k dostání již pár dní a protože nám v redakci samozřejmě pár testovacích modelů nechybí, od pátku se intenzivně věnujeme poznávání všech jejich funkcí. Jednou z hlavních je samozřejmě fotoaparát, který Apple i letos dle svých slov vylepšil. Je však vylepšení natolik velké, že by mělo člověka přesvědčit k přechodu z rok starého iPhonu 15 Pro na letošní generaci? Právě tuto otázku jsme si položili také a oba telefony postavili proti sobě.

Ještě než se do porovnávání fotek pustíte, berte prosím v potaz, že nejsem profesionální fotograf, ale jen běžný uživatel iPhonu, který si čas od času rád něco vyfotí. Fotky mají za cíl nikoliv umělecky zaujmout, ale poskytnout představu o tom, jak si telefony poradí tváří v tvář se světlem, detaily, ostřením a tak podobně. Fotilo se buď z ruky, nebo ze stojanu při stejném nastavení obou telefonů.

spad 15 pro Fotka z iPhone 15 Pro spad 16 pro Fotka z iPhone 16 Pro

terka zezadu 15 Pro Fotka z iPhone 15 Pro terka zezadu 16 Pro Fotka z iPhone 16 Pro

vodojem 15 Pro Fotka z iPhone 15 Pro vodojem 16 Pro Fotka z iPhone 16 Pro

borivice 15 Pro Fotka z iPhone 15 Pro borovice 16 Pro Fotka z iPhone 16 Pro

ven z kostela 15 pro Fotka z iPhone 15 Pro ven z kostela 16 pro Fotka z iPhone 16 Pro

vres 15 pro Fotka z iPhone 15 Pro vres 16 pro Fotka z iPhone 16 Pro

Petan 15 Pro Fotka z iPhone 15 Pro Petan 16 Pro Fotka z iPhone 16 Pro

Na všechny srovnávací fotky se můžete podívat níže

Fotky z iPhone 15 Pro rozmaryn 15 Pro Fotka z iPhone 15 Pro modre dvere 15 pro Fotka z iPhone 15 Pro kostel venek 15 Pro Fotka z iPhone 15 Pro chalupa 15 Pro Fotka z iPhone 15 Pro kostel 15 pro Fotka z iPhone 15 Pro ven z kostela 15 pro Fotka z iPhone 15 Pro vez 15 Pro Fotka z iPhone 15 Pro Petan 15 Pro Fotka z iPhone 15 Pro vres 15 pro Fotka z iPhone 15 Pro rybnik 15 Pro Fotka z iPhone 15 Pro hrad 3x 15 Pro Fotka z iPhone 15 Pro pastva 15 pro Fotka z iPhone 15 Pro vodojem 15 Pro Fotka z iPhone 15 Pro terka zezadu 15 Pro Fotka z iPhone 15 Pro borovice slunce 15 Pro Fotka z iPhone 15 Pro borivice 15 Pro Fotka z iPhone 15 Pro kostka 15 pro 3x Fotka z iPhone 15 Pro zatoka 15 Pro Fotka z iPhone 15 Pro kostka prehrada 15 pro 3x Fotka z iPhone 15 Pro terka 15 Pro Fotka z iPhone 15 Pro spad 15 pro Fotka z iPhone 15 Pro les ultra 15 Pro Fotka z iPhone 15 Pro Vstoupit do galerie

Fotky z iPhone 16 Pro rozmaryn 16 pro Fotka z iPhone 16 Pro modre dvere 16 pro Fotka z iPhone 16 Pro kostel venek 16 pro Fotka z iPhone 16 Pro chalupa 16 Pro Fotka z iPhone 16 Pro kostel 16 pro Fotka z iPhone 16 Pro ven z kostela 16 pro Fotka z iPhone 16 Pro vez 16 pro Fotka z iPhone 16 Pro Petan 16 Pro Fotka z iPhone 16 Pro vres 16 pro Fotka z iPhone 16 Pro rybnik 16 Pro Fotka z iPhone 16 Pro hrad 5x 16 pro Fotka z iPhone 16 Pro pastva a16 Pro Fotka z iPhone 16 Pro vodojem 16 Pro Fotka z iPhone 16 Pro terka zezadu 16 Pro Fotka z iPhone 16 Pro borovice 16 Pro Fotka z iPhone 16 Pro borovice slunce 16 Pro Fotka z iPhone 16 Pro kostka 16 pro 5x Fotka z iPhone 16 Pro zatoka 16 Pro Fotka z iPhone 16 Pro kostka prehrada 16 Pro Fotka z iPhone 16 Pro terka 16 pro Fotka z iPhone 16 Pro spad 16 pro Fotka z iPhone 16 Pro les ultra 16 pro Fotka z iPhone 16 Pro Vstoupit do galerie

Jak můžete sami vidět, rozdíly ve fotkách nějak přehnaně velké nejsou. Obecně bych řekl, že si iPhone 16 Pro dokáže lépe poradit s nedostatkem světla, což je vzhledem k tomu, že má dle slov Applu větší senzor širokoúhlého fotoaparátu logické. Co se pak týče ultraširokoúhlého objektivu, ten sice nabízí 48Mpx rozlišení, ale je zde třeba jedním dechem dodat, že je stále využitelný primárně při dobrém světle. V opačném případě vás totiž čeká stále relativně velké množství šumu, na které jsme museli být zvyklí i u iPhonů 15 a starších. Co se týče teleobjektivu, pětinásobný optický zoom je opravdová zábava a pohledově jsou fotky z něj i kvalitnější než ty focení přes trojnásobný optický zoom iPhonu 15 Pro.

Nicméně celkově vzato, iPhone 16 Pro fotí dle mého názoru mnohem více realitu, zatímco iPhone 15 Pro zachycuje svět kolem vás tak nějak krásněji. To můžete ostatně vidět třeba na barvě nebe, západů slunce a tak podobně, které v reálu vypadaly daleko víc jako to, co zachytil iPhone 16 Pro. Ano, 15 Pro je líbivější, ale na druhou stranu, trošku „lže“. Míra detailů a podobné věci pak hrají mírně ve prospěch novějšího modelu, ale ani zde bych upřímně neřekl, že se bavíme o nějakém gigantickém skoku. Pokud tedy máte iPhone 15 Pro a 16 Pro vás láká jen a pouze pro jeho foťák, pak je jediným větším argumentem za mě osobně pětinásobný optický zoom. Kvalita fotek jako taková se ale nějak přehnaně neposunula.

