Cože? Nový iPad mini 7 s A17 Pro výkonnostně nestačí na iPhone 15 Pro se stejným čipem!

Spekulace ohledně výkonu čerstvě představeného iPadu mini 7 se naplnily. Poté, co si jablíčkáři všimli, že ačkoliv tyto tablety disponují čipem A17 Pro, který Apple nasadil i loni u iPhonů 15 Pro, disponuje „iPadovská“ verze jen 5jádrovým GPU namísto 6jádrového z „iPhonové“ verze, potvrzují nyní rozdílnost čipů i první benchmarky. Ty si můžete prohlédnout jak v galerii pod tímto odstavcem, tak i online ve vyhledávání benchmarkového nástroje Geekbench. Poměrně překvapivé je však to, že iPhone 15 Pro se šesti jádry GPU nabízí nejen vyšší grafický výkon, ale i vyšší CPU výkon, přestože by měly mít čipy v obou případech šest jader CPU. Rozdíly jak v CPU, tak GPU výkonu jsou přitom poměrně značné.

Fotogalerie 9211100f-98d1-4470-bde8-9451f3dfd501.jpeg Benchmark iPadu mini 7 Snímek obrazovky 2024-10-18 v 13.09.34 CPU benchmark iPadu mini 7 Snímek obrazovky 2024-10-18 v 13.09.44 CPU benchmark iPhonu 15 Pro Snímek obrazovky 2024-10-18 v 13.12.14 GPU benchmark iPadu mini 7 Snímek obrazovky 2024-10-18 v 13.11.49 GPU benchmark iPadu mini 7 Vstoupit do galerie

Přestože tedy Apple osadil iPady mini 7 na první pohled tím stejným čipem, který tepe v iPhonech 15 Pro, o stejný čip se zcela určitě nejedná. O tom jsme vás ostatně informovali již včera s tím, že tento objev nejednoho jablíčkáře alespoň podle reakcí na sociálních sítí docela naštval. Když pak pomineme výkonnostní testy, z benchmarků lze vyčíst i kapacita RAM paměti, která je dle očekávání 8GB, díky čemuž tak bude moci iPad mini 7 bez problému rozjet AI systém Apple Intelligence. Co se pak týče startu prodejů této novinky, ty jsou naplánovány na příští pátek s tím, že předobjednat si lze tablet již nyní.