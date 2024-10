Nový iPad mini nabídne nižší výkon než iPhone 15 Pro, přestože mají oba čip A17 Pro

Nedávno představení nové generace iPadu mini leckteré jablíčkáře docela zklamalo vzhledem k minimu zajímavých inovací, které se Apple rozhodl u tohoto tabletu nasadit. Jak se navíc nyní zdá, minimálně jedno další zklamání vyplouvá na povrch až nyní. Čip A17 Pro, který je novým srdcem iPadu mini, totiž nebude podle všeho stejně výkonný jako A17 Pro v iPhonech 15 Pro v loňském roce.

Ačkoliv se oba čipy jmenují stejně a leckdo by proto čekal, že budou nabízet logicky i stejný výkon, při bližším zkoumání technických specifikací na webu Applu se dozvíte, že zatímco A17 Pro v iPhonu 15 Pro disponoval 6jádrovým CPU a 6jádrovým GPU, čip A17 Pro v iPadech mini 7 disponuje „jen“ 6jádrovým CPU a 5jádrovým GPU. Grafický výkon nového iPadu by tedy měl být oproti loňským iPhonům o něco horší, což je u tohoto typu zařízení docela překvapivé. Apple zde velmi pravděpodobně použil „binovanou“ verzi čipu, tedy velmi zjednodušeně řečeno jeho druhou kategorii, která se při výrobě nepovedla zcela dokonale, avšak dá se stále použít, byť se sníženým výkonem.

Při výrobě čipů mohou existovat drobné rozdíly mezi jednotlivými kusy, a proto jsou po výrobě testovány. Tyto testy zjišťují, zda čip splňuje určité specifikace (např. pracovní frekvenci, spotřebu energie, stabilitu). Čipy, které splní všechny požadované specifikace na nejvyšší úrovni, jsou zařazeny do prémiových kategorií. Ty, které mají mírně nižší výkon nebo jiné vlastnosti, jsou zařazeny do nižších kategorií. V tomto případě tedy čipy nejvyšší úrovně dostaly iPhony 15 Pro, zatímco čipy nižší úrovně zamířily dle všeho do iPadů mini 7.