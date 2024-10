Základní iPad to má letos zpečetěné, jeho nová verze dorazí nejdřív příští rok

Včerejší zlevnění základního iPadu je sice na první pohled pozitivní, na ten druhý však už tak vesele nepůsobí. Jednak totiž Apple z jeho balení odstranil nabíjecí adaptér a jednak jeho zlevněním a aktualizací balení víceméně potvrdil, že letos už s představením jeho nové generace nepočítá. Spekulace ohledně jejího příchodu tak jsou zřejmě plané.

Apple představil poslední generaci základního iPadu (10. generace) 18. října 2022. Tento iPad přinesl několik významných vylepšení, včetně větší 10,9palcové obrazovky Liquid Retina, čipu A14 Bionic a nasazení USB-C namísto klasického Lightning konektoru. Kromě toho byl přesunut přední fotoaparát na delší stranu tabletu, což zlepšuje zážitek při videohovorech, a přidána byla podpora pro Magic Keyboard Folio. Problém ale je, že čip A14 Bionic nepodporuje Apple Intelligence, jejíž funkce budou pro Apple v nadcházejících měsících a letech velmi důležité. Právě z tohoto důvodu se tak očekávala jeho letošní aktualizace – tím spíš, když tento model zítra oslaví dva roky od svého uvedení.

Nicméně vzhledem k tomu, že nyní Apple zlevnil stávající iPad 10 a navrch aktualizoval jeho balení, zdá se nyní dost nepravděpodobné, že by měl v nejbližší době v plánu odhalit novou generaci tohoto iPadu. Přeci jen, kdyby tomu tak bylo, mohl by bez problému nechat aktualizaci balení až pro ni, stejně jako čarování s cenovkou. Pokud jste si tedy na nový iPad brousili zuby, čekat do něj budete takřka 100% až do příštího roku a to je ještě otázka, zda ne až do jeho druhé poloviny. Právě na podzim totiž Apple v posledních letech nové základní iPady zpravidla ukazoval.