Apple v ČR zlevnil základní iPad! Na kolik nyní vychází?

Poté, co včera Apple světu představil skrze tiskovou zprávu novou generaci iPadu mini s čipem A17 Pro, nyní v tichosti udělal ve své nabídce iPadů další změnu. Ta se nicméně týká jen Evropy, kde Apple zlevnil základní iPady. Ruku v ruce s tímto krokem však učinil i jedno negativum – konkrétně odebral z balení těchto modelů nabíjecí adaptér a nechal v něm tedy už jen kabel.

Základní iPad začínal do nynějška na ceně 10 990 Kč. Apple však nyní jeho cenu srazil na 9 990 Kč v základu, aby zřejmě lépe zapadal do jeho cenové strategie. I cena iPadu mini totiž mezigeneračně mírně klesla a tak je možné, že se Apple snížením ceny základního iPadu prostě jen stačí o to, aby na sobě jednotlivé modely navzájem nekanibalizovaly. Zároveň je tato změna pravděpodobně do jisté míry vynucená i ze strany Evropské unie, která tlačí na výrobce elektroniky ohledně minimalizace elektronického odpadu. A právě odebráním nabíječky z balení tohoto iPadu Apple snížení docílí. Je nicméně otázkou, kolik uživatelů má doma USB-C adaptéry s dostatečným výkonem. Přeci jen, tento iPad je určen pro masy a vzhledem k výkonu se hodí spíše pro méně náročné uživatele. Ve výsledku by tak zde mohla nadělat absence adaptéru větší paseku než v případě iPadů mini.