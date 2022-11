Recenze iPad 10: Poněkud zvláštní produkt

Ani letos Apple nezapomněl na svou tradici a já tu díky tomu sedím a pouštím se do psaní recenze iPad 10, tedy nejnovější generace základního tabletu Applu. Zařízení letos prošlo konečně logickou designovou změnou, takže už zde nenalezneme ikonický Home Button a s ním spojené velké rámečky okolo displeje. Taktéž dorazil USB-C a na bocích uvidíme čtveřici zvukových průduchů. Designově je tedy velmi podobný iPadu Air či iPadu mini. Není to ale přeci jen trochu škoda? Z používání iPadu mám rozporuplné pocity, které mě provázely celou dobu testování. Nemohu se totiž zbavit dojmu, že s jablečnými tablety (mimo řadu Pro) Apple už nějaký ten rok stojí na místě.

Obsah balení

Krabice iPadu se nikterak neliší od jiných. Od minulé generace mě překvapila skutečnost, že krabice není zabalena ve fólii, nýbrž dorazí se zalepenými okraji papírovou páskou. Samotný obsah balení je klasikou. Kromě nálepek, manuálu a iPadu zde naleznete adaptér a nově metrový pletený 20W USB-C kabel. IPad je taktéž zabalen ve speciálním obalu, aby vám dorazil do rukou bez jediného smítka nečistoty.

Design a konstrukce

Jak píšu v úvodu této recenze, Apple vyslyšel mnohaleté volání uživatelů a iPad 10 přiblížil ostatním modelům. Menší rámečky, USB-C, čtyři průduchy a Touch ID v horním tlačítku. Pokud jablečné produkty opravdu neznáte, na první pohled těžko rozlišíte iPad 10 a iPad Air 4. a 5. generace. Jelikož jsem testoval iPad Air s M1, všiml jsem si konstrukčních nedostatků, které se dlouhé týdny probíraly na internetu. Konkrétně šlo o pohyblivost horního tlačítka. Velmi mě tedy zajímalo, zda vzhledem k podobné konstrukci se Apple nějakým způsobem polepšil. Musím říct, že horní tlačítko je na tom ještě hůř. Je pohyblivé a lupká i při pohybu tabletem. Pohyb je zároveň dost slyšitelný. Pokud po něm přejedete prstem, máte pocit, jako by celé tlačítko „stálo“ středem na nějaké hraně. Protože jednotlivé poloviny tlačítka můžete naklánět. Že Apple vadu nenapravil je opravdu škoda. Možná vás napadne otázka, zda konstrukční problém činí problémy. Odpověď je ne. Nicméně pokud iPad 10 stojí v základní verzi 14 490, mělo by být na místě nějakou kvalitu zpracování očekávat. Ale k ceně samotné až později.

Technické specifikace

Na iPadu 10 vás nejvíce zajímá asi displej. Nový iPad dostal do vínku 10,9palcový (úhlopříčně) Multi‑Touch displej s LED podsvícením a technologií IPS s rozlišením 2360 × 1640 při 264 pixelech na palec (ppi). Dále podporuje True Tone. Jas je 500 nitů a má oleofobní úpravu proti šmouhám. Kontroverzí tohoto produktu je podpora Apple Pencil 1. generace. Jelikož nový iPad 10 již nedisponuje Lightning konektorem, je třeba ke spárování redukce, která není součástí balení (Apple Pencil 1. generace se párovala, až dosud, zasunutím pera do Lightning konektoru iPadu). Jelikož Apple Pencil nepoužívám, tento problém mě minul. Věřím ale, že mnoho uživatelů si bude klepat na čelo.

Pokud jde o rozměry, na výšku má nový iPad 248,6 mm, na šířku 179,5 mm a „tlustý“ je pouze 7 mm. Jeho hmotnost ve W-Fi verzi je 477 g. Ve Wi-Fi + Cellular (5G) pak 481 gramů. Dodáván je ve dvou paměťových variantách, a sice 64 GB a 256 GB. Máte-li rádi různé barvy, potěší vás nový iPad stříbrnou, modrou, růžovou a žlutou.

Výkon

V novém základním iPadu tepe, dle očekávání, A14 Bionic s 6jádrovým CPU, 4jádrovou GPU a 16jádrovým Neural Enginem. Apple tedy drží trend a do základního iPadu osadil dva roky starý čip. Tedy takový, který ukázal spolu s řadou iPhonů 12. Dle zaběhnutého trendu se tak uživatelé mohou těšit na ještě minimálně tříletou softwarovou podporu. Jelikož neupravuji fotky ani videa, je nejlepším testem výkonu v mém případě hraní her. Poslední roky tedy při každé recenzi iPadu jako jedny z prvních aplikací stáhnu Genshin Impact a Call of Duty: Mobile. Na tabletu si samozřejmě parádně zahrajete ještě dlouhé roky, a to i díky menším rámečkům. Nicméně musím říct, že u Genshin Impact jsem byl nucen slevit v některých lokacích z nejvyšších detailů, neboť mi fps v některých lokacích spadly až někam k 15. K mému překvapení šlo ale o lokace, které se mi na první pohled nezdály kdovíjak náročné na HW (žádný výhled, minimum efektů). Možná šlo pouze o špatnou optimalizaci, nebo už zkrátka a dobře A14 na hraní v ultra detailech nestačí, což samozřejmě není žádnou výtkou. Call of Duty Mobile naopak jelo parádně.

Displej

Zobrazovací panel iPadu 10 je pro mě největším oříškem na zhodnocení. Na displej se nekouká špatně. To rozhodně ne. Slušné podání barev, příjemný jas i dobré rozlišení a jemnost. Nicméně už jsem tento displej viděl tolikrát, že mě zkrátka a dobře nudil. Pokud jste v posledních třech čtyřech letech mrkli na iPad nebo iPad Air, dívali jste se na stejný displej typ displeje. Samozřejmě jde o základní model a ani typ displeje nemůžu brát jako výtku. Co mě ale naopak štve každý rok, tak to je neuvěřitelný sklon displeje k zašpinění. Displej zkrátka můžete čistit pořád. Šmouhy se na něm objevily takřka ihned po rozbalení, což mě skutečně rozčilovalo. Pokud si tedy, podobně jako já, potrpíte na čistý displej, bude vám iPad 10 hrát na nervy.

Zvuk

Čtveřice průduchů, dva z každé strany. Konečně. Když se díváte na film, nehraje vám zvuk jen z jedné strany. Také vás nemusí mrzet, když při hraní her dva „dolní“ průduchy zacpete rukama. Zvuk slyšíte dál z horních. Nicméně zvukový projev jako takový mě vůbec nenadchl. Zvuk je dost plechový a téměř bez dynamiky. Často se tak stávalo, že jsem při sledování filmu buď nasadil sluchátka, nebo připojil bezdrátový reproduktor. Zvuk je ovšem dostatečně hlasitý a rozhodně postačující.

Fotoaparát a video

Na úvod rovnou dodám, že jsem ještě nikdy neviděl nikoho fotit s iPadem. Pořizovat snímek tabletem budete zjevně pouze v krajní nouzi. Ono totiž není o moc stát. Zadní kamera disponuje 12MP širokoúhlým fotoaparátem, clonou ƒ/1,8, 5× digitálním zoomem či Smart HDR 3. Fotky za dne nejsou rozhodně špatné. Zároveň si ale, jak ostatně uvádím výše, nedovedu představit, že jdu něco iPadem fotit. Fotografie v noci jsou už o poznání horší. Čip má tendenci fotky zesvětlovat, což ale mnohdy nepomůže a fotografie bude opravdu velmi neostrá. 12MP ultraširokoúhlou selfie kameru se zorným polem 122° budete používat především při FaceTime. Samozřejmě zde nechybí centrování obrazu, což je velmi praktická a povedená funkce. Co se videa týče, opravdu žádnou slávu nečekejte. Pro rychlé zachycení něčeho rozhodně postačí. Tím to ale tak končí.

Baterie

Jako již tradičně Apple neuvádí kapacitu baterie, nýbrž dobu, po kterou může uživatel „běžným užíváním, tablet používat. U iPadu 10 se dovídáme, že jde o 10 hodin prohlížení webu v síti Wi‑Fi nebo při sledování videa. U Cellular modelu je to 9 hodin. V praxi pro mě znamenal iPad i dvoudenního parťáka. Ve velkém ovšem záleží, jak jej budete používat. Pokud každý den mrknete na pár hodin na web či si zapnete Netflix, počítejte s těmi zmíněnými dvěma dny. Dokážete jej ale vybít i za večer, pokud se rozhodnete od večeře do noci hrát Genshin Impact na vyšší detaily a fps. Výdrž iPadu 10 lze ale hodnotit více než pozitivně. V balení navíc naleznete 20W USB‑C napájecí adaptér, který nabije iPad poměrně rychle.

Touch ID

Stejně jako u iPadu Air (4/5) či iPadu mini 6 je zde Touch ID v horním tlačítku. Za normálních okolností bych o Touch ID neudělal ani odstavec, ovšem se senzorem jsem měl zprvu dost problémů. Jelikož jsem měl ukazovák oskenovaný pouze jednou, opravdu málokdy se stalo, že by mě iPad rozpoznal. Nevzpomínám si, že by tomu u jiných verzí tak bylo. Možná je ale chyba ve mně. Problém vymizel, jakmile jsem prst načetl vícekrát. Umístění Touch ID je dle mého vhodnější, než tomu bylo dlouhé roky u iPady s Home Buttonem. Jedná se ale o můj osobní názor a znám kolem sebe lidi, kteří úmyslně zařízení s Home Buttonem, kvůli nostalgii, vyhledávají

Vlastní používání

Jak už jsem uvedl výše, mé prakticky první kroky s iPadem 10 směřovaly ke stažení her. Používání nového iPadu je téměř vždy pohodlné a velmi svižné. Vůbec poprvé mě ale čekalo velmi nemilé překvapení. Po zhruba dvou hodinách používání mi iPad zamrzl v aplikaci. Mohl jsem se pohybovat pouze v ní a nešlo se nikterak dostat ven. Byl jsem tedy přinucen k hard resetu, což se mi opravdu nikdy předtím nestalo. Na druhou stranu viníkem v tomto případě je iPadOS 16, se kterým jsem, až na toto drobné klopýtnutí, žádný problém neměl.

K iPadu jako takovému se mi strašně těžko vyjadřuje. Stále je to povedený a pohledný parťák se slušným výkonem, který vám bude sloužit dlouhé roky. Takový iPad už ale tady byl několikrát. Já vím, že jde o základní model a vlastně bych od něj neměl čekat žádné zázraky. Ale skutečně je tomu tak, když se podíváme na cenu? Jen připomeňme, že základní iPad ve Wi-Fi verzi s 64 GB paměti stojí 14 490 korun. Předchozí generace stála v tomto složení 9990 korun. Zároveň je nezbytné podotknout, že kvůli zdražování nyní rok starý iPad 9 prodává za 10 490 korun, což působí poměrně úsměvně. Ale opravdu je obhajitelný takový nárůst ceny? Podle mě moc ne. Když bych chtěl koupit iPad a nevadilo mi, že nebude nový, bez obtíží sáhnu po iPadu Air 4. generace, který z druhé ruky vyjde ještě levněji. A co navíc? IPad Air 4 nabídne plně laminovaný displej, antireflexní vrstvu, široký barevný rozsah (P3) a podporu Apple Pencil 2. generace. Spokojit se budete muset pouze s podporou LTE a selfie kamerou s menším rozlišením o velikosti 7 MPx. Čip je u obou modelů stejný. A v porovnávání bychom mohli pokračovat. Na displej iPadu Air je opravdu lepší pohled. A lepší pohled bude i na displej iPadu Air 2 z října 2014. A to bez legrace. Vždyť tento model nabízí stejný typ displeje, stejnou jemnost, a navíc plně laminovaný displej a antireflexní vrstvu.

Pokud vám stačí menší displej a nevadí vám připlatit 1500 korun, vyplatí se daleko více iPad mini. Lepší jemnost displeje (326 ppi), A15, Apple Pencil 2. generace. V nabídce Applu je zkrátka zmatek. Budu se opakovat, ale opravdu bych daleko raději koupil iPad Air (4/5) z druhé ruky či si připlatil za miniho 6. S iPadem 10 bych neměl žádný problém, kdyby stál kolem 12 tisíc. Takto je to pro mě nepochopitelný krok. Taktéž bych cenu překousl, kdyby zde byl A15.

Závěr

Opravdu nevím, jestli vám mohu iPad 10 s čistým srdcem doporučit. Tomuto modelu láme vaz především cena. Pokud by se mělo jednat o váš první iPad a chcete si udělat radost z prvního rozbalování, proč ne. Za stejné peníze bych ale klidně pořídil použitý model, který mi toho nabídne víc. Nový design přinesl spolu s cenovkou tomuto ročníku nepříjemnou pachuť. Jestliže ale cenu a technické specifikace tolik neřešíte, jde o „starý“ dobrý iPad, který vám skvěle poslouží.

