Co vše nabídne tlačítko Ovládání fotoaparátu z iPhonů 16 v aplikacích třetích stran

Je tomu sice skoro až k nevíře, ale od představení iPhonů 16 a 16 Pro už uplynul více než měsíc, přičemž za pár dní oslaví tyto telefony i měsíc na pultech obchodů. Pokud si na jejich představovací Keynote pamatujete, dost možná si vybavíte i pasáž věnovanou žhavé novince ve formě tlačítka Ovládání hlasitosti, které Apple prezentoval coby průlom v ovládání foťáku iPhonů. Už tehdy přitom z jeho úst zaznělo, že tento prvek nechce omezovat jen na nativní aplikaci Fotoaparát, ale poskytne jej i vývojářům třetích stran, kteří jej tak budou moci využívat pro své vlastní aplikace pro focení a natáčení. Co vše jim ale umožní? Právě to odhaluje dokument na vývojářských stránkách Applu.

Všechno a nic. Takto zamotaně by se dal s trochou nadsázky daný dokument shrnout ve třech slovech. To proto, že Apple sice umožní využívat tlačítko Ovládání fotoaparátu naplno z hlediska aktivace funkcí a tak podobně, ale na druhou stranu u něj neumožní žádné vývojářské přizpůsobení designu. Ovládání fotoaparátu tak bude designově stále takové, které známe z nativního fotoaparátu, tedy myšleno z hlediska animací a celkové funkčnosti. Vývojáři budou mít nicméně možnost skrze něj aktivovat ve svých fotoaplikacích větší množství úkonů, které však budou muset být „skryty“ za Applem předvytvořené ikony. Applu jde totiž o to, aby byl celý prvek maximálně minimalistický, což se evidentně pokusí pohlídat všemi dostupnými prostředky.

Obecně pak Apple apeluje na vývojáře, aby se snažili na displeji telefonu zobrazovat co nejméně prvků, které by hledáček jakkoliv překrývaly. Jablíčkáři totiž chtějí mít dle slov Applu maximálně čistý pohled, což jim právě tlačítko Ovládání fotoaparátu do značné míry umožní. I proto je tak navrženo s důrazem na minimální zábor místa na displeji, kvůli čemuž si do něj Apple nechce nechat vývojáři „sahat“ a kvůli čemuž zároveň Apple od vývojářů chce, aby pod tlačítko „skryli“ vše, co jde a dává smysl.