Apple začal zkoumat, zda se uživatelům líbí Vision Pro

Apple začal po 7 měsících od uvedení Vision Pro na trh rozesílat uživatelům dotazník, ve kterém se jich ptá, jak jsou s jejich novým produktem spokojeni a které funkce, příslušenství a řadu dalších věcí si oblíbili nebo co jim naopak chybí. Dotazník začal chodit na emaily prvním uživatelům, kteří si Vision Pro pořídili a Apple je žádá, aby se podělili o své zkušenosti s tímto headsetem.

Koupili jste si Apple Vision Pro nebo jste jej dostali od někoho jiného?

Vlastníte stále Apple Vision Pro?

Jak jste celkově spokojeni se svým Apple Vision Pro?

Jaká je zatím vaše oblíbená funkce nebo aspekt Apple Vision Pro?

Jak často používáte svůj Apple Vision Pro?

Jak dlouho obvykle nosíte svůj Apple Vision Pro, než se ho rozhodnete sundat?

Jakou čelenku u svého Apple Vision Pro používáte nejčastěji?

Používáte čočky ZEISS pro svůj Apple Vision Pro?

Jak často používáte Apple Vision Pro, když je baterie připojena ke zdroji napájení?

Pro jaké účely používáte Mac Virtual Display?

Kde obvykle používáte Mac Virtual Display?

Pro jaké typy činností používáte Mac Virtual Display?

Jakou jednu věc, pokud vůbec něco, byste přidali nebo změnili na Apple Vision Pro?

Mezi další kategorii otázek pak patří hodnocení spokojenosti s jednotlivými funkcemi, respektive aspekty Vision Pro, mezi které patří následující otázky.

Výdrž

Hmotnost

Výdrž baterie

Rozlišení obrazovky

Fit a stabilita

Snadné použití

Reakce na oči a ruce

Snadné nastavení

Dále se pak Apple ptá uživatelů také na to, jaké příslušenství používají společně s Vision Pro a to od dalších pásků pro upevnění na hlavu, až po pouzdra nebo spony pro uchycení baterií na pásek kalhot. Mezi další otázky pak patří, zda uživatelé používají také další technologické produkty, které jsou mimo ekosystém Applu a to včetně dalších AR/VR headsetů. Apple se pravidelně ptá uživatelů na názory na své produkty, tentokrát se však jedná o první dotazník týkající se Vision Pro, což je na něm zajímavé.