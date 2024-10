Pojďte s námi navštívit garáž Steva Jobse, Infinite Loop a Apple Park prostřednictvím unikátních fotografií

Během uplynulého roku jsmem ěl tu čest navšítívit jak nové sídlo Applu, tedy samotný Apple Park, tak i staré legendární sídlo Infinite Loop. Vše jsme vám přinesli v podrobných reportážích, ve kterých popisuji jak můj den v Apple Parku a v Infinite Loop probíhal. Pokud chcete nahlédnout do míst, kam se bez pozvání Applu nelze dostat, pojďte se podívat na následující galerie, ve kterých vás vezmeme do dvou legendárních sídel společnosti Apple. Aby bylo vše kompletní, máme pro vás i galerii fotografií z místa, kde to všechno začalo, tedy z legendární garáže Steva Jobse. Pojďte se spolu s námi podívat na torjici legendárních míst, které provazejí historii společnosti Apple a na která se hned tak někdo nemá šanci podívat.

