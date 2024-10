T-Mobile a O2 chrání své zákazníky před podvodnými hovory. Zdarma a všechny

T-Mobile vloni spustil ochranný firewall 2.1. proti podvodnému volání. Letos v létě implementovalo svoje řešení O2. Nově obě společnosti zavedly ochranou funkcionalitu, která pomáhá odhalit podvodná volání mezi oběma operátory. To znamená, když do sítě T-Mobile přichází hovor z O2 čísla anebo do sítě O2 přichází hovor z T-Mobile čísla. Rozhraní celého systému funguje online a obousměrně, a proto je možné zabezpečit mnohem větší část provozu. Vylepšený firewall 2.2. funguje na území celé České republiky a také na Slovensku v síti Slovak Telekom.

Spoofing přitom představuje sofistikovanou formu podvodu, kdy podvodník falšuje identitu třetí strany a působí často velmi důvěryhodně. Uživatelům pak útočník s touto falešnou identitou volá a předstírá např. hovor z banky či jiné instituce. „Cílem je získat citlivé údaje nebo například přístupy do internetového bankovnictví a klienta okrást. Ačkoli zobrazené telefonní číslo tomu nenapovídá, hovory velmi často přicházejí ze zahraničí, kde je zdrojové zařízení nedohledatelné a pro útočníka tak jde o „pohodlnější“ způsob podvodu,“ vysvětluje Jakub Ludvík, manažer korporátní bezpečnosti v T-Mobile.

Ochranný firewall dokáže rozpoznat, jestli volající číslo není podvržené a může tento typ hovoru provést, a v případě, že se jedná o podvodný hovor, tak jej zablokuje. „Dosud jsme toto řešení mohli využívat jen mezi čísly v síti T-Mobile a jeho spuštění minulý rok jsme zaznamenali významný pokles případů spoofingu, kdy se jednalo o pár desítek případů. Spolupráce s O2 v této oblasti znamená ještě větší ochranu zákazníků a očekáváme, že kolegové budou řešit ještě méně případů podvodů,“ dodává Adam Falus, manažer fraudu v T-Mobile.

„Společnost O2 během letních měsíců nasadila ochranu před podvodným mobilním voláním ve své vlastní síti. Nyní nově přináší svým zákazníkům ochranu hovorů také vzájemně u příchozích i odchozích volání z T-Mobile sítě,“ říká Radek Šichtanc, ředitel bezpečnosti O2. Aktuálně jen v naší síti filtrujeme více než sto tisíc podvodných volání denně. To potvrzuje, že nasazení tohoto řešení byl krok správným směrem. Bezpečnost a ochrana našich zákazníků a jejich dat jsou pro nás naprostou prioritou,“ dodává Šichtanc.

Po spuštění vzájemného systému ověřování hovorů bude i nadále probíhat testování správné funkcionality tohoto složitého technického řešení. Za pár měsíců se k antispoofingovému řešení přidá také český Vodafone, a díky tomu by měla být česká mobilní čísla zcela ochráněna.