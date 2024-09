T-Mobile daruje 10 000 000 korun na pomoc oblastem zasažených povodní

Společnost T-Mobile se rozhodla darovat 10 milionů korun na obnovu po ničivých povodních, které zasáhly Českou republiku. Zároveň s tím vypsala také sbírku pro zaměstnance a vybranou částku ztrojnásobí. Během 24 hodin se na ní sešly po ztrojnásobení více než 2 miliony korun! Finanční prostředky zamíří do Charity Česká republika. Kromě peněžité pomoci poskytl operátor také materiální pomoc a od nedělních 18:00 hod. zavedl neomezené volaní a data pro všechny zákazníky, aby mohli zůstat ve spojení se svými blízkými.

„V těžkých situacích jako tato je rychlá pomoc zásadní. Chtěla bych poděkovat všem kolegům v T-Mobile, kteří s touto situací pomáhali – od frontových linií, bezpečnosti, komunikace, dohledu, technology a zejména těm, kteří jsou už několik dnů v terénu a zajišťují opravy a napájení našich základnových stanic, aby byl dopad na naše zákazníky co nejmenší. Velice si jejich nasazení vážíme. Zároveň jsme se rozhodli darovat 10 milionů korun regionům zasažených povodní, vypsali jsme zaměstnaneckou sbírku a výtěžek ztrojnásobíme. Jsem hrdá na to, jakou solidaritu zaměstnanci projevili a s jakým odhodláním se plánují zapojit do dobrovolnických prací v terénu,“ doplňuje Melinda Szabó, generální ředitelka T-Mobile Czech Republic.

Veškerou finanční pomoc poskytne operátor přes svého dlouholetého partnera Charita Česká republika, který má s mimořádnými událostmi tohoto druhu bohaté zkušenosti. Peníze budou použity na okamžitou i následnou materiální i psychosociální pomoc a krizovou intervenci. „Spolupráce s T-Mobile si velmi vážíme. V dnešní době je důležité mít partnera, na kterého se můžete v krizi spolehnout a o tom jsme se už několikrát přesvědčili. Situace v zaplavených regionech je vážná a po prvotním odklizení vody, bahna a sčítání škod přijde na řadu konkrétní pomoc lidem a obcím,“ dodává Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Na okamžitou pomoc zavedl T-Mobile od nedělních 18:00 hod. neomezené volání a data všem zákazníkům. Ve spolupráci s organizací ADRA poskytl 1 000 velkokapacitních powerbank přímo do regionů zasažených výpadky proudu. Výpadky elektřiny na mnoha místech způsobily výpadky mobilního signálu. Technici T-Mobile už od poloviny minulého týdne posílili směny, aby zajistili ohroženým základnovým stanicím náhradní napájení diesel agregáty. Jsou také v úzkém kontaktu se všemi jednotkami IZS.