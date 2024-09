T-Mobile prodloužil neomezená data a volání kvůli povodním pro všechny zdarma

Poté, co začaly zejména přes uplynulý víkend Českou republiku sužovat rozsáhlé povodně, oznámil T-Mobile coby první tuzemský operátor, že pro své klienty spouští neomezená data a volání ve snaze jim pomoci v komunikaci s jejich blízkými zejména v případě, že se nachází na zasažených místech. V plánu bylo sice zprvu to, že neomezená data a volání budou k dispozici do úterní půlnoci, nicméně včera večer T-Mobile oznámil, že svou akci prodlužuje o den – tedy do dnešního večera.

„Vzhledem k aktuální situaci, kdy je pro vás naprosto zásadní zůstat ve spojení nejen s blízkými, ale i kvůli aktuálním informacím, poskytujeme od neděle od 18 hodin do středečních večerních hodin všem našim zákazníkům neomezené volání a mobilní data po celé ČR zdarma. Aktivace je provedena automaticky,“ píše konkrétně T-Mobile na svých webových stránkách. Na oficiálním facebookovém profilu pak dodává: „Neomezená data a volání pro všechny prodlužujeme až do středeční půlnoci. Abyste mohli v aktuální situaci i nadále zůstat ve spojení se svými blízkými a měli přístup k potřebným informacím.“ Jste-li tedy klienty tohoto operátora, až do dnešní půlnoci nemusíte vůbec svou spotřebu mobilních dat, potažmo provolané minuty řešit. A kdo ví, třeba se ze strany operátora dočkáme ještě dalšího prodloužení – rozhodně by potěšilo.