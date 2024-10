Jak využít Ovládací centrum v iOS k ovládání prvků chytré domácnosti

Operační systém iOS 18 přináší revoluční změny do způsobu, jakým ovládáme naše chytré domácnosti. Jednou z nejvýraznějších novinek je možnost věnovat celou stránku Ovládacího centra výhradně prvkům chytré domácnosti. To znamená, že máte všechny své chytré žárovky, termostaty, zámky a další zařízení na jednom místě, a to doslova na dosah prstu.

Chcete mít svou domácnost pod kontrolou pouhým dotykem prstu? S iOS 18 je to jednodušší než kdy dříve. Nové Ovládací centrum vám umožní spravovat všechna zařízení chytré domácnosti na jednom místě.

Jak na to?

Aktivace Ovládacího centra: Stačí provést obvyklé gesto pro zobrazení Ovládacího centra, tedy přejetí prstem z pravého horního rohu displeje směrem do středu.

Stačí provést obvyklé gesto pro zobrazení Ovládacího centra, tedy přejetí prstem z pravého horního rohu displeje směrem do středu. Přidání stránky pro chytrou domácnost: V levém horním rohu Ovládacího centra klepněte na tlačítko +.

V levém horním rohu Ovládacího centra klepněte na tlačítko +. Výběr prvků: Ve spodní části obrazovky klepněte na Přidat ovládací prvek a poté přejděte do sekce Domácnost. Zde vyberte všechny prvky chytré domácnosti, které chcete mít na této stránce.

Ve spodní části obrazovky klepněte na Přidat ovládací prvek a poté přejděte do sekce Domácnost. Zde vyberte všechny prvky chytré domácnosti, které chcete mít na této stránce. Přizpůsobení: Dlouhým stisknutím na dlaždice s jednotlivými prvky je můžete přesouvat a měnit jejich pořadí. Pokud potáhnete za zvýrazněnou část ve spodní části příslušného prvku, můžete ho také zvětšit pro snazší ovládání.

Proč je to skvělé?

Přehlednost: Všechny vaše zařízení na jednom místě.

Všechny vaše zařízení na jednom místě. Rychlost: Okamžité ovládání bez nutnosti otevírat aplikaci Domácnost.

Okamžité ovládání bez nutnosti otevírat aplikaci Domácnost. Přizpůsobení: Vytvořte si Ovládací centrum přesně podle svých potřeb.

Vytvořte si Ovládací centrum přesně podle svých potřeb. Intuitivita: Jednoduché a intuitivní ovládání.

Fotogalerie iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 10 iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 11 iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 12 iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 7 iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 4 iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 5 iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 6 iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 3 iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 2 Vstoupit do galerie

Co všechno můžete ovládat?

Prakticky cokoliv, co je kompatibilní s platformou HomeKit – od chytrého osvětlení až po vybavení kuchyně nebo třeba bezpečnostní prvky. To zahrnuje:

Osvětlení: Zapínání a vypínání světel, změna intenzity a barvy.

Termostaty: Regulace teploty v jednotlivých místnostech, ovládání termostatu pro podlahové topení nebo chytrých hlavic u radiátorů.

Zámky: Zamykání a odemykání dveří.

Zásuvky: Zapínání a vypínání spotřebičů.

Garážová vrata: Otevírání a zavírání garážových vrat.

Fotogalerie #2 Vocolinc – LED osvětlení fb philips-hue-twilight-in-white---lifestyle_53799908265_o philips-hue-datura-rectangle---lifestyle_53972906285_o philips hue novinky 6 philips-hue-perifo-track-lighting-lifestyle-1 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - Dreamview 2 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - Dreamview 3 Vstoupit do galerie

S iOS 18 se ovládání chytré domácnosti stává ještě jednodušším a intuitivnějším. Díky nové funkci Ovládacího centra máte všechny své domácí spotřebiče na dosah ruky a můžete je ovládat jedním gestem. Užijte si pohodlí, bezpečnost a personalizaci, které vám chytrá domácnost nabízí. Ať už chcete zhasnout světla, nastavit teplotu nebo si pustit oblíbenou hudbu, s iOS 18 je vše jen otázkou několika sekund.

S iOS 18 se ovládání chytré domácnosti stává ještě jednodušším a intuitivnějším. Díky nové funkci Ovládacího centra máte všechny své zařízení na dosah ruky a můžete je ovládat jedním gestem. Užijte si pohodlí a automatizaci, které vám chytrá domácnost nabízí.

Vybavení chytré domácnosti kompatibilní s HomeKitem zakoupíte například zde – tento týden navíc se zajímavou slevou.