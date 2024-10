Co dělat, když vám každá aktualizace iOS vysává baterii iPhonu

Aktualizace iOS 18 přinesla mnoho nových funkcí, ale také některé problémy. Jedním z nejčastějších je výrazné snížení výdrže baterie. Pokud se vám to stalo, zde je několik tipů, které můžete zkusit.

Buďte trpěliví

Po instalaci nové aktualizace iOS je zcela normální, že si všimnete poklesu výdrže baterie. To je způsobeno tím, že váš iPhone je zaneprázdněn prováděním řady úkolů na pozadí, které vyžadují více energie. Výdrž baterie by se měla vrátit do normálu, jakmile budou tyto úkoly dokončeny. Stačí dát svému zařízení trochu času, aby se vše usadilo. V mezičase vám zkrátka nezbyde nic jiného, než připojit iPhone na nabíječku či powerbanku.

