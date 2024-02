5 tipů a triků pro App Store, které se vyplatí znát

Mazání aplikací prostřednictvím App Storu

Pomocí App Store můžete nejen vyhledávat a stahovat aplikace do iPhonu, ale také je z něj odstraňovat. Jak na to? Jednoduše spusťte na vašem iPhonu App Store a klepněte na ikonku vašeho profilu v pravém horním rohu. Zamiřte do sekce Nedávno aktualizováno a panel s aplikací, kterou chcete odstranit, posuňte doleva. Následně klepněte na Smazat.