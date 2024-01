iOS 17.4 zavádí možnost stahování aplikací mimo App Store: Vše, co byste měli vědět

Jak jsme vás již včera informovali, Apple spolu s vydáním první bety iOS 17.4 světu skrze tiskovou zprávu oznámil sérii zásadním novinek pro iOS v Evropské unii. Jednou z nich – a zřejmě tou nejzásadnější a nejdiskutovanější – je možnost stahovat a instalovat aplikace mimo App Store prostřednictvím alternativních tržišť aplikací. V následujících řádcích si tedy tuto novinku detailně rozebereme.

Alternativní tržiště aplikací budou ve své podstatě klasické iOS aplikace stažitelné z App Store, které však budou následně schopny „na vlastní pěst“ instalovat do iPhonů a iPadů aplikace. Alternativní tržiště může vytvořit jakýkoliv vývojář, bude-li splňovat podmínky Applu pro dobrou zákaznickou zkušenost, prevenci podvodů, zákaznickou podporu a tak podobně. Stejně tak platí, že vývojáři, kteří nechtějí již nadále využívat služeb App Store, ale zároveň nechtějí vytvářet vlastní obchod s aplikacemi, mohou pro vydání své aplikace využít alternativní obchod jiného vývojáře. Pokud vás pak zajímá bezpečnost těchto aplikací, Apple u nich bude vyžadovat notářské ověření, které jim má určitou míru zabezpečení dodat (respektive u nich vynutit). Jen pro zajímavost, jedná se o stejný systém, který je v současnosti využíván u Maců. O tom, jak moc bezpečný je, si může právě s ohledem na Macy udělat obrázek každý sám.

V souvislosti s kontrolou aplikací vydávaných mimo App Store je nicméně potřeba jedním dechem dodat, že notářské ověření bude zaměřeno skutečně jen na bezpečnost. Takto ověřené aplikace tedy nebudou muset splňovat standardy kvality či obsahu, které vyžaduje Apple ve svém App Store. Kvalita těchto aplikací proto může být podstatně horší než tomu je u aplikací z App Store, což se ostatně do jisté míry i očekává. Pozitivní zprávou je nicméně to, že pokud budou uživatelé chtít aplikace mimo App Store do iPhonu instalovat, budou muset v nastavení udělit této činnosti povolení, stejně jako je tomu na Macích. Pokud vás tedy tato možnost neláká, stačí jednoduše nevydat povolení a iPhone tím pádem budete využívat i nadále jako doposud. Zároveň platí, že lze udělovat povolení k instalaci aplikací jen některým alternativním obchodům či jej záhy zrušit. Vše byste tedy měli mít v tomto směru dokonale pod kontrolou.

Apple přímo ve svých prohlášeních uvedl, že povolení alternativních obchodů s aplikacemi pro instalaci jím neověřených aplikací přinese velké riziko pro integritu platformy. Věří však, že opatření, která přijímá, potenciální rizika točící se třeba i kolem malwaru a dalších problémů snižuje na minimum. Fajn je navíc to, že notářské kontroly provádí přímo Apple skrze svůj automatizovaný software, takže by na ně měl být minimálně z hlediska bezpečnosti spoleh. Známé viry by tedy měly být tímto stylem vymýceny, stejně jako vyloženě problémové aplikace z hlediska zabezpečení a soukromí. Kvalitou to ale App Store holt nebude.

Jak to bude s provizemi

Hlavním lákadlem pro vývojáře je fakt, že za aplikace nainstalované prostřednictvím alternativních tržišť nebudou muset platit provize, budou-li tyto aplikace zpoplatněné. Poplatky za ně navíc bude možné platit skrze alternativní platební systémy. Zcela zdarma však celé řešení pro vývojáře nebude. Za poskytnutí základní technologie pro zprovoznění této novinky na iPhonech a iPadech si totiž bude Apple účtovat poplatek 0,50 eur za instalaci alternativních obchodu s aplikacemi na účet uživatele ročně. První milion instalací budou mít vývojáři zdarma, přičemž vše nad milion už bude zpoplatněno.

Jelikož si Apple chce vývojáře v App Store udržet, oznámil spolu s příchodem alternativních obchodů s aplikacemi i novou výši provizí, které odvádí vývojáři za prodeje v App Store. Ta se snžuje ze současných 30 % na 17 % v případě aplikace, popřípadě 15 % v případě předplatného placeného více než rok. Malí vývojáři pak budou platit jen 10% provizi, přičemž dle slov Applu se jedná o valnou většinu vývojářů v App Store. Poměrně úsměvné je na toto konto, že vývojáři dostanou formálně na výběr, zda přijmou nové obchodní podmínky EU či nikoliv, přičemž pokud ne, zůstanou jim provize jako nyní – tedy 15 až 30 %. Z jejich strany tedy nedává nepřijetí smysl.

Všechny tyto novinky dorazí na iPhony v Evropské unii s aktualizací iOS 17.4, kterou by měl Apple uvolnit někdy před 7. březnem letošního roku. Dá se nicméně očekávat, že s jejím vydání bude otálet, jak to jen půjde. V redakci ji proto očekáváme až 6. března, kdy je de facto mezní termín.