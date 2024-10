Okradli Apple při opravách iPhonů o skoro 58 milionů, teď za to míří za mříže

Dvojice pachatelů z amerického Marylandu, kteří prakticky okradli společnost Apple o 6 tisíc iPhonů v hodnotě více než 2,5 milionů dolarů (tedy zhruba 57,5 milionů korun), byla dnes odsouzena k vězení. Oznámilo to americké ministerstvo spravedlnosti. Duo vymyslelo podvodný opravný systém, v jehož rámci posílalo do Apple falešné iPhony, aby získalo pravé iPhony na výměnu.

Pachatelé Haotian Sun a Pengfei Xue podle rozsudku stráví dohromady více než čtyři roky ve vězení. Sun byl odsouzen k 57 měsícům ve vězení, zatímco Xue k 54 měsícům odnětí svobody. Po skončení výkonu trestu budou muset navíc oba zaplatit Applu poměrně tučné odškodnění – Sun více než jeden milion dolarů, zatímco Xue téměř 398 tisíc dolarů.

Falešné iPhony na opravu, pravé iPhony zpět

Zmínění pachatelé před několika lety vymysleli sofistikovaný systém, jak podvádět Apple při opravách iPhonů. Po dobu dvou let, od května 2017 do září 2019, posílali do autorizovaných servisů Apple nefunkční, často padělané iPhony, které opatřili sériovými čísly a IMEI kódy od funkčních zařízení. Tímto způsobem získali tisíce nových iPhonů zdarma. Celkem se dvojici podařilo vyměnit více než 6 000 iPhonů. Původní odhad ztráty dosahoval téměř 3,8 milionu dolarů, ale skutečná škoda pro Apple přesáhla 2,5 milionu dolarů. V únoru letošního roku byli oba muži shledáni vinnými z podvodu a spiknutí za účelem spáchání podvodu. Soud jim nyní vyměřil trest odnětí svobody v délce 57 měsíců pro Sune a 54 měsíců pro Xue. Po propuštění budou oba muži pod dohledem po dobu tří let a budou muset společně zaplatit společnosti Apple více než 1,4 milionu dolarů jako náhradu škody. Tento případ ukazuje, že ani takové technologické giganty jako Apple nejsou imunní vůči sofistikovaným podvodům. Soudní verdikt jasně signalizuje, že podobné činy budou tvrdě potrestány.