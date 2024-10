Nové Apple Watch 10 jen tak neopravíte. Podívejte se, jak vypadají uvnitř

Poté, co experti na opravy z iFixit rozebrali do posledního šroubku nejnovější iPhony a následně AirPods, zaměřili se nyní na rozebrání Apple Watch, konkrétně pak nejnovějšího modelu Series 10. Ten se totiž mezigeneračně poměrně zásadně změnil, jelikož u něj Apple nasadil podstatně užší tělo v kombinaci s větším displejem. Co se ale odehrálo v jejich nitru?

Stejně jako v předešlých letech, i letos představují miniaturní rozměry Apple Watch komplikaci v jejich opravách. Vždyť i pouhé jejich otevření vyžaduje relativně složitý postup ve formě nutnosti intenzivního zahřátí lepidla, jenž drží displej u kovového těla. Extrémně zajímavé je pak to, že mezera mezi sklem a kovem je podle měření iFixit pouhých 0,176 milimetru, což je skvělou zprávou zejména pro voděodolnost hodinek. Čím menší otvory pro průnik vody, tím logicky lépe.

Jakmile se do těla Apple Watch dostanete, první komponenty, ke kterým budete mít přístup, jsou Taptic Engine (tedy haptický motorek) spolu s baterií. Ta má v případě 46mm verze kapacitu 1266Wh, což je zhruba stejná kapacita jako tomu bylo loni u 45mm Series 9. U baterie je nicméně pozitivní, že jí Apple připevňuje jen snadno odlepitelným lepidlem, takže zde nenastává nutnost složitého vytahování lepících proužků, jak tomu je u starších generací iPhonů. Nicméně vzhledem k rozměrům baterie jako takové to ve výsledku snad ani nepřekvapí.

Fotogalerie Apple Watch LsA 12 Apple Watch LsA 14 Apple Watch LsA 20 Apple Watch LsA 21 Apple Watch LsA 23 Apple Watch LsA 24 Apple Watch LsA 25 Apple Watch LsA 26 Apple Watch LsA 27 Apple Watch LsA 28 Apple Watch LsA 31 Apple Watch LsA 32 Apple Watch LsA 33 Apple Watch LsA 34 Apple Watch LsA 35 Apple Watch LsA 36 Vstoupit do galerie

Abyste se dostali hlouběji do těla, je třeba odpojit v těle hodinek mnoho miniaturních konektorů a šroubků, což případnou opravitelnost značně komplikuje. I kvůli tomu si tak hodinky vysloužily prachbídné skóre opravitelnosti 3 z 10, což z nich dělá jen velmi obtížně opravitelný produkt. Na druhou stranu, například takové AirPods s 0 z 10 nelze opravit vůbec, takže u Apple Watch je pozitivní alespoň to, že tu nějaká šance existuje.

