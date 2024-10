Ray-Ban Meta se naučí skvělé vychytávky, které je posunou na novou úroveň

Jak jsme již opakovaně zmiňoval, to co je mi extrémně sympatické na Ray-Ban Meta jsou aktualizace, které brýle dostávají snad každý měsíc a vždy přináší něco nového a zajímavého. Tentokrát jsou zde novinky, které mění brýle v nástroj pro umělou inteligenci ještě víc, než tomu bylo doposud. Meta totiž do brýlí přidává funkci, díky které si můžete zapamatovat, respektive brýle si zapamatují kde parkujete a následně vás hlasem dovedou k vašemu zaparkovanému vozu. Můžete si také například nastavit automatické odeslání sms v daném čase.

Nově můžete také požádat Meta AI, aby poslala hlasové zprávy na WhatsApp a Messanger. Další novinkou je pak možnost mít v reálném čase k dispozici Meta AI na základě toho, co vidí přes kameru vašich brýlí. Můžete si nechat poradit co si máte v obchodě koupit, když chcete uvařit jídlo ze surovin které již máte v košíku a Meta AI vám řekne, co ještě potřebujete odkoupit. Můžete se zeptat na informace o místech na kterých se nacházíte nebo na která se díváte a tak podobně. Meta navíc dle svých slov již brzy přidá také aktualizaci, kdy budou brýle schopny překládat řeč v reálném čase, a to ve španělštině, francouzštině, italštině a angličtině. Pokud tedy někdo bude mluvit italsky, vy jej uslyšíte v reálném čase anglicky a naopak.

I přes to, že se Meta ve své oficiální tiskové zprávě vyjadřuje tak, že všechny funkce právě vydává, aktuálně je jako nejnovější aktualizace k dispozici Ray-Ban Meta smartglasses V8, kde žádná z těchto novinek není k dispozici. Je tedy otázkou, kdy Meta vydá update, jenž novinky do brýlí skutečně přinese.