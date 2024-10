Apple nepřestal pracovat na celoskleněném Macu. A možná bude ještě lepší, než jsme si mysleli

Společnost Apple již před lety změnila způsob, jakým zacházíme s našimi mobilními telefony, když hardwarovou klávesnici nahradila tou softwarovou. Nyní se podle všeho pokouší o totéž, co se týče notebooků. Již před nějakým časem jsme vás na stránkách našeho magazínu informovali o tom, že cupertinská společnost možná pracuje na celoskleněném notebooku.

Nedávno zveřejněné patentové přihlášky odhalily, že Apple s velkou pravděpodobností pracuje na celoskleněném MacBooku s virtuální klávesnicí a trackpadem. Při uvedení iPhonu v roce 2007 Steve Jobs řekl, že velkou výhodou on-screen klávesnice je to, že se tlačítka mohou měnit v závislosti na tom, co je potřeba pro každou danou aplikaci, a Apple může přidat nebo odebrat tlačítka do existujícího zařízení pomocí aktualizace softwaru. Jak iPhone, tak iPad byl vybaven softwarovou klávesnicí. Od té doby samozřejmě došlo k několika změnám. Apple vytvořil Magic Keyboard pro iPad a uznal, že zatímco virtuální klávesnice jsou v pořádku pro omezené použití, rozsáhlé psaní vyžaduje fyzickou klávesnici pro pohodlí i produktivitu. Z MacBooků časem zmizel jediný interaktivní dotykový prvek – TouchBar – a iPhony se pro změnu dočkaly více hardwarových tlačítek.

Pro mnohé je hardwarová klávesnice neodmyslitelnou součástí práce s MacBookem, Apple je ale přesvědčený o tom, že s pomocí chytré haptiky je možné věrně a efektivně napodobit pocit fyzické klávesnice. O tom, že firma tyto možnosti zkoumá opravdu důkladně, svědčí právě již zmíněné patentové přihlášky. Apple by chtěl pocitu psaní na tradiční klávesnici dosáhnout za pomoci prvků, jako je specifická haptická odezva, schopnost flexibilní dotykové plochy mírně se deformovat při stisku virtuální klávesy, a využití elektrostatického náboje, který by se postaral o věrnou simulaci pocitu stisku fyzické klávesy. Patentové přihlášky jsou jasným důkazem toho, že Apple minimálně velmi aktivně zkoumá možnosti dotykové klávesnice pro budoucí MacBooky.