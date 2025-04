Recenze Genesis Thor 660 G2 RGB: Kompaktní mechanická klávesnice, kterou si zamilujete

Když se mi do ruky dostala mechanická klávesnice Genesis Thor 660 G2 RGB, přiznám se, že jsem od ní nečekal žádné zázraky. V dané cenové kategorii se totiž obvykle pohybují modely, které sice na první pohled vypadají dobře, ale po pár dnech používání odhalí kompromisy – ať už v kvalitě zpracování, nebo v komfortu při delší práci. Jenže jak se ukázalo, tenhle kousek od Genesis umí překvapit. A to pořádně.

Technické specifikace, zpracování a design

Na první pohled vás zaujme kompaktní 60% provedení, které je nejen stylové, ale především praktické. Thor 660 G2 zabere minimum místa na stole, což ocení hlavně ti, kdo pracují v menším prostoru nebo dávají přednost čistému setupu bez zbytečností. I přes své menší rozměry si ale klávesnice drží skvělou ergonomii – a to bez nutnosti připojovat opěrku dlaní.

Zpracování je poctivé. Šasi je pevné, nikde nic nevrže, a plast působí matně a odolně. Klávesy z PBT plastu s pudding efektem jsou nejen příjemné na dotek, ale také skvěle propouštějí RGB podsvícení, které si mimochodem můžete upravit do posledního detailu. V nabídce je 26 různých efektů a přepínání mezi nimi je otázkou jednoho stisku. A když už jsme u podsvícení – efekty vypadají výborně i za denního světla. Večer pak vytvářejí atmosféru, kterou jen tak něco nenahradí.

Fotogalerie genesis periferie 1 genesis periferie 2 genesis periferie 3 genesis periferie 4 genesis periferie 5 genesis periferie 6 genesis periferie 7 Vstoupit do galerie

Testování

Genesis Thor 660 G2 jsem používal dva týdny jako svou primární klávesnici – a to jak při psaní článků, tak při hraní her. Během té doby jsem ji propojil s MacBookem, iPhonem a dokonce i s iPadem. Díky Bluetooth 5.0 a možnosti připojit až 4 zařízení naráz jsem mohl mezi jednotlivými přístroji přepínat doslova během sekundy. Klávesové zkratky pro přepnutí jsou intuitivní a fungují naprosto spolehlivě.

Co mě ale zaujalo nejvíc, jsou mechanické spínače Gateron Brown. Na rozdíl od „klikavějších“ Blue verzí jsou tiché, ale přitom zachovávají hmatovou odezvu. Pro psaní jsou skvělé – reakce je okamžitá a bezchybná, nikdy jsem neměl pocit, že bych nějaký úhoz musel opakovat. Herní zážitek je pak podobně precizní. Přesnost, jistota, ale i komfort – to jsou slova, která vystihují pocit z používání. Když jsem testoval výdrž baterie, dosáhl jsem na jedno nabití bez problémů přes 70 hodin provozu. Výrobce slibuje až 80, což mi přijde velmi reálné. Nabíjení probíhá přes USB-C a klávesnici lze používat i během něj – tedy žádné výpadky v práci.

Jedním z největších benefitů je pak naprostá univerzálnost. Bez problému fungovala jak na macOS, tak iOS nebo Windows. Ať už ji tedy plánujete používat kdekoli, neměli byste narazit na žádná omezení.

Resumé

Genesis Thor 660 G2 RGB mě osobně velmi mile překvapila. Přestože nejde o prémiovou klávesnici za několik tisíc korun, nabídla mi mnohem víc, než bych v dané cenovce čekal. Její kompaktní rozměry, výborné spínače, skvělá bezdrátová konektivita a dlouhá výdrž z ní dělají ideální volbu nejen pro hráče, ale i pro každodenní práci.

Pokud hledáte mechaniku, která vás nebude omezovat, skvěle vypadá a ještě lépe píše, Thor 660 G2 RGB si rozhodně zaslouží vaši pozornost. Pro mě osobně jde o jednu z nejpříjemnějších klávesnic, se kterou jsem měl v poslední době co do činění – a to mluvím z pohledu člověka, který u klávesnice tráví většinu dne.

Klávesnici můžete zakoupit například zde