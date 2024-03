Apple vyvíjí nový Mac s celoskleněnými zády

Společnost Apple podle nejnovějších zpráv chystá napodobit skleněná záda u zatím chystaného nového Macu. Vypadá to dokonce, že skleněná záda nebudou tím jediným, co by tento počítač mohl mít společného s iPhonem.

Nově zveřejněná patentová přihláška ukazuje, že cupertinská společnost přinejmenším zkoumá možnosti výroby nového Macu, který by byl vybaven nejen skleněnými zády, ale který by mohl mít také dotykový displej. Právě těmto typům displeje se Apple u svých počítačů dlouho vehementně bránil. O něco později se nicméně začaly objevovat spekulace o tom, že by Apple přece jen mohl přijít s Macem s dotykovým displejem, a to údajně v roce 2025.

Patentová přihláška, nesoucí poměrně nicneříkající název „Elektronické zařízení“, hned na několika stránkách popisuje skleněná záda počítače – s největší pravděpodobností MacBooku Pro. „Protože přenosné počítače jsou obvykle přenosná zařízení, mohou faktory jako velikost, hmotnost a odolnost ovlivnit celkovou použitelnost zařízení,“ píše Apple a dodává, že některé materiály, jako je třeba plast, mohou být sice lehké, je to ale vykoupené relativně nízkou odolností. Apple proto v přihlášce navrhuje, aby víko budoucího MacBooku Pro bylo vyrobeno z kombinace kovu a skla.

Zatímco většina patentu hovoří o celém skleněném panelu, na některých místech Apple uvádí, že skleněné jsou pouze části zadní plochy. V patentu jde o víc než jen o to, že by Apple chtěl představit displej nebo nás vrátit do dob před rokem 2015, kdy se rozsvěcovalo logo Apple. Apple sice neustále popírá spekulace o tom, že by se chtěl pokusit sloučit MacBook a iPad, zmíněná přihláška ale mimo jiné také naznačuje, že MacBook se skleněnými zády by mohl být vybaven také dotykovým displejem.