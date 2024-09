Apple by měl již příští rok nabídnout vlastní Wi-Fi modul

Podle magazínu DigiTimes nabídne Apple již v příštím roce vlastní Wi-Fi modul. Zpráva se odvolává na zdroje z dodavatelského řetězce Apple. Právě u dodavatelů měl totiž Apple již nyní poptat výrobu vlastních Wi-Fi čipů a to konkrétně pro iPady, jenž budou uvedeny na trh v příštím roce. Existuje však také malá šance, že jako první získají vlastní Wi-Fi čip až iPhone 18 v roce 2026 a to v případě, kdy by dodavatelé nestihly čipy vyrobit. Poprvé se spekulace nad tím, že si Apple navrhuje vlastní Wi-Fi modul objevily v roce 2021 a zdá se, že v příštím nebo tom dalším roce se jej již skutečně dočkáme.

Bohužel o tomto Wi-Fi modulu navrženém Applem neexistují žádné informace a není příliš zřejmé, v čem by měl být lepší než ten, který Apple používá nyní. Aktuálně se ve všech zařízeních od Applu používají Wi-Fi moduly od společnosti Broadcom. Je tedy otázka, zda Apple opravdu chystá něco zajímavého, co způsobí revoluci mezi Wi-Fi moduly nebo se pouze jedná o snahu si co nejvíce komponent ve svých zařízení navrhovat sami a pouze si je nechat vyrábět.