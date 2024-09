První testy iPhone 16 Pro (Max) jsou na světě. Co si recenzenti nejvíce chválí?

Na internetu se postupně objevují první recenze na nejnovější iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max. Jak recenzenti hodnotí u čerstvých vlajkových lodí z dílny cupertinské společnosti hardwarové změny, výdrž baterie, zcela nové ovládání fotoaparátu a další funkce?

Vylepšení fotoaparátu

Na serveru The Verge Nilay Patel přináší „dobré zprávy“ o změnách fotoaparátu u iPhonu 16 Pro. Vylepšená funkce fotografických stylů umožňuje snadno upravit způsob, jakým „fotoaparát zpracovává barvy, tóny pleti a stíny, a to i po pořízení fotografie“. Nilay ve své recenzi zmiňuje nové jemné ovládací prvky včetně jednoho, který umožňuje do fotografie přidat stíny. Nové možnosti úprav podle Patelových slov umožňují „pořizovat fotografie, které se mnohem více podobají tomu, co by vytvořil tradiční fotoaparát.“ Zároveň je také možné upravit fotografii do velmi intenzivního HDR. Podle Patela jsou nové možnosti úprav dokonce validním argumentem, proč přejít na iPhone 16 nebo iPhone 16 Pro.

Ovládání fotoaparátu

Cherlynn Low píše na serveru Engadget, že nové tlačítko Camera Control vykazuje hned „několik problémů“, včetně nešikovnosti svého umístění: „Tlačítko se nachází o něco dále od základny telefonu, než bych si přála, takže jsem na něj musela prsty dosáhnout o něco více, ať už jsem byla v režimu na šířku nebo na výšku. Obvykle to nebyl problém, když jsem měla obě ruce volné a mohla jsem si iPhone druhou rukou podepřít a upravit úchop. Pokud se však snažíte pořídit rychlý snímek jen jednou rukou, může vám umístění tlačítka připadat neintuitivní,“ píše ve své recenzi a dodává, že nejobtížnějším problémem pro ni byl dotykový snímač. „Nejenže bylo obtížné procházet různá nastavení při držení zařízení jednou rukou, ale snímač také reaguje na náhodné dotyky a přejetí. Někdy mi telefon sklouzl po dlani a změnil expozici nebo úroveň přiblížení, což zcela zničilo atmosféru. Nicméně pokud vám to opravdu vadí, můžete jít do nastavení zpřístupnění a citlivost přejetí prstem buď upravit, nebo ji úplně vypnout. Upřímně řečeno, pokud plánujete provádět úpravy pomocí ovládání fotoaparátu, je nejlepší mít čas, trpělivost a obě ruce volné.“ Cherlynn Low si naopak chválí možnost „přibližovat a oddalovat objekty, překomponovávat záběr a upravovat expozici“, stejně jako možnost rychlého pořizování snímků.

Výdrž baterie a větší obrazovky

Julian Chokkattu na serveru Wired přináší několik podrobností o výdrži baterie iPhonu 16 Pro a iPhonu 16 Pro Max – a o tom, jak to může ovlivnit vaše letošní nákupní rozhodování. Chokkattu zdůrazňuje, že letošní modely Pro jsou o něco vyšší než předchozí iPhony. „U iPhonu 16 Pro to není takový problém, ale iPhone 16 Pro Max byl velký už na začátku. Nyní je ještě těžší dosáhnout na horní část telefonu s nataženým palcem. Nemyslím si, že fyzické zvětšení bylo nutné,“ píše. Dále si chválí výdrž baterie:„Pro Max snadno překonává iPhone 16 Pro v době provozu, často dosahuje více než šesti hodin provozu na displeji a na konci dne mu zbývá více než 30 procent baterie. Pravděpodobně si vydrží i do rána druhého dne. U iPhonu 16 Pro se mi podařilo dosáhnout více než sedmi hodin provozu na obrazovce, ale to pevně stanovilo, že baterie bude po 12 hodinách (od 8:30 do 20:30) na 15 procentech. Pokud jste nároční uživatelé, je pravděpodobnější, že budete potřebovat dobít baterii před spaním.“

Kimberly Gedeon na webu Mashable rovněž chválí výdrž baterie: „Začněme iPhonem 16 Pro. Při běžícím TikToku s displejem vyzařujícím jas na 50 % vydržel iPhone 16 Pro na jedno nabití 18 hodin a 17 minut. To je fenomenální vzhledem k tomu, že loňský iPhone 15 Pro Max vydržel ve stejném testu 14 hodin a 53 minut. Mějte však na paměti, že iPhone 16 Plus, který stojí o 100 dolarů méně než iPhone 16 Pro, vydržel o 36 minut déle než iPhone 16 Pro. Ve stejném testu TikTok vydržel iPhone 16 Pro Max neuvěřitelných 25 hodin a 17 minut.“

Větší displeje a ultraširokoúhlý fotoaparát

Patrick Holland ze CNETu si pochvaluje schopnost iPhonu 16 Pro nahrávat 4K video při 120 snímcích za sekundu:„iPhone 16 Pro a 16 Pro Max nejenže umí nahrávat zpomalené video ve 4K při 120 snímcích za sekundu, ale dokáže to i bez větší námahy. Na rozdíl od modelu Xperia 5 II, který k nahrávání a uchování záznamu vyžadoval použití profesionální aplikace fotoaparátu, Apple tuto schopnost zabudoval přímo do nativní aplikace fotoaparátu iPhonu. A výsledky jsou vynikající, což je důvod, proč je tato funkce tak důležitá. Předchozí zpomalená videa natočená iPhonem mohla vypadat dobře, pokud bylo hodně světla. Jejich vrcholem však bylo nižší rozlišení HD a kvalita obrazu byla oproti běžnému záznamu videa v rozlišení 4K s 30 snímky za sekundu výrazně nižší. Nové slow-mo na iPhonu 16 Pro má skvělé detaily, dobrý dynamický rozsah a přesné barvy, což ho staví na úroveň kvality běžného videa na iPhonu.“

Henry Casey na CNN Underscored přináší vynikající podrobnosti o novém 48MP ultraširokoúhlém fotoaparátu iPhonu 16 Pro: „Apple také vylepšil ultraširokoúhlý fotoaparát iPhonu 16 Pro, a to z 12MP na 48MP, takže více vašich fotografií může být stejně ostrých, jako je zachycuje hlavní snímač. Zde jsem měl problém poznat na fotografiích rozdíl, i když mohu říci, že fotografie iPhonu 16 Pro jsou o něco jasnější než u loňského modelu (…). Osobně zde dávám přednost barvám modelu 15 Pro Max, ale nemám pocit, že by došlo k nějakému regresu, možná jen k mírné změně (kterou byste mohli upravit pomocí fotografických stylů Apple).Podobné výsledky jsem viděl při pohledu na makrosnímky, které jsem pořídil u svého pikantního kuřecího sendviče, který na snímcích pořízených iPhonem 16 Pro vypadá ostřeji než na iPhonu 15 Pro Max. Pokud jste byli dříve zklamáni čistotou makro fotografií, vypadá to, že iPhone 16 Pro může být telefonem, na který jste čekali.“

