Toto dosud neznámé vylepšení iPhonů 16 (Pro) vás v případě problémů zaručeně potěší

Apple myslel při vývoji iPhonů 16 (Pro) i na detaily, které sice člověk příliš často nevyužije, nicméně v případě potřeby mu rozhodně přijdou vhod. Jednu takovou nyní našli v kódu iOS 18 pro iPhony 16 a 16 Pro i vývojáři spolupracující s portálem 9to5mac. A že je opravdu o co stát.

Že lze operační systém Apple TV a Apple Watch již nějakou dobu v případě nutnosti obnovit pomocí iPhonu, do kterého je stažen a následně bezdrátově přenesen do daných zařízení není žádným tajemstvím. Od letoška si pak tento luxus užijeme i u iPhonů. U řady 16 je totiž nově taktéž možné obnovit jejich firmware bezdrátově pomocí jiného iPhonu, potažmo iPadu. Obnovení přitom probíhá naprosto jednoduše. Jakmile se iPhone 16 (Pro) dostane do režimu obnovení, bude stačit jej přiblížit k iPhonu či iPadu s iOS 18 či iPadOS 18, který automaticky zahájí proces stahování firmwaru pro „šestnáctku“, ten do něj následně přenese a iPhone 16 se tím pádem „přeinstaluje“ a opraví. Rozhodně se tedy jedná o skvělou vychytávku, která opravdu potěší. A jelikož jde možná jen o softwarovou záležitost, nebylo by překvapivé, kdybychom se tohoto luxusu dočkali v dohledné době i na starších iPhonech.

