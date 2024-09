Apple vydal macOS 15 Sequoia pro veřejnost a tohle vše nové přináší!

macOS 15 Sequoia je konečně tu ve veřejné verzi! Pokud jste si tedy systém v předešlých týdnech či měsících nestáhli v rámci vývojářského či veřejného beta testování, můžete tak učinit konečně nyní. Instalaci provedete standardně přes Nastavení – Obecné- Aktualizace systému. Rychlost stahování může být nicméně v prvních hodinách po uvolnění nižší vzhledem k tomu, že se o stažení budou pokoušet spousty lidí.

macOS Sequoia kompatibilita

iMac 2019 a novější

2019 a novější iMac Pro 2017

2017 Mac Studio 2022 a novější

2022 a novější MacBook Air 2020 a novější

2020 a novější Mac mini 2018 a novější

2018 a novější MacBook Pro 2018 a novější

2018 a novější Mac Pro 2019 a novější

macOS Sequoia novinky

macOS Sequoia přináší nové funkce, které ti pomohou být na Macu produktivnější a kreativnější. S nejnovější funkcí Continuity, iPhone Mirroring (u nás nedostupné), máte na Macu přístup k celému iPhonu. Okna můžete snadno skládat do dlaždic, abyste si rychle vytvořili ideální pracovní plochu, a díky funkci Presenter Overlay dokonce uvidíte, co se chystáte sdílet při prezentaci. Velká aktualizace prohlížeče Safari přináší funkce Rozptylování, Zvýraznění a přepracovanou Čtečku, díky nimž můžete při prohlížení webu snadno vyřizovat různé věci. macOS Sequoia také přináší textové efekty a emoji Tapbacks do Zpráv, matematické poznámky do Kalkulačky, možnost naplánovat si výlet v Mapách a mnoho dalšího.

Zrcadlení iPhonu

Zrcadlení iPhonu vám umožní přistupovat k iPhonu na Macu a ovládat ho, takže můžete pohodlně procházet domovskou obrazovku, spouštět aplikace iPhonu a pracovat s nimi na Macu.

Podpora klávesnice a trackpadu umožňuje psát na klávesnici a používat gesta Multi-Touch k procházení aplikací na domovské obrazovce, přibližování pomocí štípnutí a posouvání v aplikacích

Oznámení z iPhonu na Macu umožňují zobrazovat oznámení z iPhonu a provádět na nich akce přímo na Macu

Snadnější dlaždicování oken

Vylepšení dlaždicového uspořádání oken usnadňuje uspořádání oken jejich přetažením k okraji obrazovky a umístěním vedle sebe nebo do rohů na ploše.

Pomocí klávesových zkratek a zkratek v nabídce můžete okna uspořádat do dlaždicových pozic ještě rychleji

Safari

Funkce Distraction Control vám pomůže skrýt položky na webové stránce, které vás při prohlížení ruší.

Zvýraznění zobrazuje klíčové informace z navštívené webové stránky pomocí souhrnů, umístění a dalších informací.

Přepracovaná čtečka nabízí ještě více způsobů, jak si vychutnat články, a to díky zjednodušenému zobrazení právě čteného článku, shrnutí a obsahu u delších článků.

Prohlížeč umožňuje sledovat videa bez rozptylování a automaticky přesouvá videa do režimu Obraz v obraze, když kliknete mimo stránku

Hesla

Aplikace Hesla umožňuje zobrazit všechny přihlašovací údaje k webovým stránkám a aplikacím na jednom místě, což ještě více usnadňuje přístup k heslům, přístupovým klíčům, heslům Wi-Fi a ověřovacím kódům.

Ověřovací kódy lze nastavit přímo v aplikaci Hesla, takže je můžete snadno zkopírovat nebo automaticky vyplnit do prohlížeče Safari, aniž byste museli aplikaci otevřít.

Zabezpečená synchronizace zajišťuje bezproblémovou synchronizaci účtů uložených v aplikaci Passwords se službou iCloud s koncovým šifrováním, takže k nim máte přístup i na jiných zařízeních.

Podpora systému Windows prostřednictvím aplikace iCloud Passwords, takže můžete ke svým heslům přistupovat i na zařízeních se systémem Windows

Videokonference

Funkce Presenter Overlay umožňuje zobrazit náhled obrazovky před jejím sdílením ve videohovorech

Náhled přehrávání poskytuje náhled, kde se bude nacházet váš obsah a poznámky prezentátora, když kliknete na tlačítko Přehrát v aplikaci Keynote

Náhrada pozadí umožňuje nahrát vlastní fotografii nebo si vybrat z několika vestavěných možností, které chcete použít jako pozadí videohovoru

Zprávy

Textové efekty oživí konverzace vizuálním zesílením jakéhokoli písmene, slova, fráze nebo emoji v iMessage pomocí dynamických animovaných efektů, jako je exploze, vlnění a kývání.

Formátování textu umožňuje přidat tučné písmo, podtržení, kurzívu a přeškrtnutí k jakémukoli písmenu, slovu nebo frázi v iMessage.

Tapbacky s emoji a nálepkami umožňují reagovat na zprávu pomocí libovolného emoji nebo nálepky, takže máte přístup k tapbackům, které vy a vaši přátelé posíláte nejčastěji, pouhým přejetím prstu po obrazovce

Odeslat později umožňuje sestavit zprávu nyní a naplánovat její odeslání na později

Mapy

Topografické mapy zobrazují prvky, jako jsou stezky, vrstevnice, nadmořská výška a body zájmu.

Výlety jsou k dispozici ve všech národních parcích USA a lze je uložit do zařízení, abyste k nim měli přístup i v režimu offline

Lze vytvářet vlastní pěší a turistické trasy pro výlety v parku, pravidelné cvičení ve vašem okolí, pěší výlety na dovolené a další aktivity.

Knihovna míst sdružuje všechna vaše uložená místa, průvodce a turistické trasy na jednom místě pro snadný přístup

Poznámky

Zvukové záznamy lze spouštět přímo z poznámky a uchovávat je spolu se souvisejícími komentáři, kontrolními seznamy a dokumenty.

Živé přepisy se zobrazují v průběhu nahrávání zvuku a přepisy jsou plně prohledávatelné, takže vždy najdete to, co potřebujete

Matematika v poznámkách umožňuje zadávat výrazy do poznámky a nechat je okamžitě vyřešit

Sbalitelné sekce vám pomohou zjednodušit a skrýt text v dlouhých poznámkách; stačí kliknout vedle záhlaví sekce, abyste odlehčili poznámky s největším množstvím textu

Zvýraznění textu v poznámce s výběrem z pěti barev vám umožní dát textu vyniknout

Fotografie

Sbírky automaticky uspořádají vaši knihovnu podle užitečných témat v postranním panelu, jako jsou Dny, Výlety, Lidé a zvířata a Doporučené fotografie.

Skupiny v části Lidé a domácí zvířata zahrnují fotografie vašich oblíbených lidí nebo domácích zvířat, kteří se často objevují společně

Řízení rychlosti videa umožňuje zpomalit video obsah s vysokou snímkovou frekvencí pomocí vstupních a výstupních bodů

Nástroje obsahují další užitečné sbírky, jako jsou Dokumenty, Účtenky a další, a položky, které jste nedávno upravovali, prohlíželi a sdíleli.

Obnovené album v nástroji Utilities zobrazuje snímky, které jsou v zařízení, ale dříve nebyly viditelné kvůli poškození databáze v uzamčeném albu

Aplikace Apple TV

Titulky se automaticky zobrazují ve správnou chvíli, například když se jazyk obsahu neshoduje s jazykem zařízení, když ztlumíte zvuk nebo když při sledování programu přeskočíte zpět.

AirPods

Hands-free Siri Interakce umožňují reagovat na oznámení Siri pomocí AirPods pouhým kývnutím hlavy „ano“ nebo zavrtěním hlavy „ne“.

Izolace hlasu na AirPods Pro zajišťuje čistší kvalitu hovoru pro ty, se kterými mluvíte, a to i ve větrném počasí nebo na místech s hlasitým hlukem v pozadí

Přizpůsobený prostorový zvuk pro hraní her se sluchátky AirPods vás díky zvuku, který vás obklopuje, dostane doprostřed dění v kombinaci s novým rozhraním API pro vývojáře, které umožňuje snadnější aktivaci než kdykoli předtím.

Tato verze obsahuje také další funkce a vylepšení:

Aktualizované základní a vědecké kalkulačky v aplikaci Kalkulačka nyní mohou řešit výrazy, převádět jednotky a přistupovat k historii minulých výpočtů.

Připomínky v aplikaci Kalendář umožňují vytvářet, zobrazovat, upravovat a doplňovat připomenutí spolu se schůzkami a schůzkami.

Seznam nedávno smazaných připomínek v aplikaci Připomínky umožňuje zobrazit a obnovit smazané připomínky

Scény v aplikaci Freeform umožňují uspořádat obsah do sekcí a poté je uložit, označit a seřadit podle vlastních představ

Teplota Feels Like v aplikaci Počasí se zobrazuje viditelně v blízkosti skutečné teploty, pokud se výrazně liší

Přístup pro hosty v aplikaci Domácnost umožňuje poskytnout návštěvám přístup k zámkům, garážovým vratům a poplašným systémům podle data a času.

Informace o spotřebě elektřiny a tarifním plánu v aplikaci Home se zobrazují oprávněným zákazníkům při připojení jejich účtu veřejné služby, počínaje společností Pacific Gas and Electric Company v Kalifornii

Zpřístupnění Hlasové zkratky pomáhají lidem s těžkou atypickou řečí zaznamenávat vlastní výroky, které v Macu spouštějí konkrétní akce.

Některé funkce nemusí být dostupné ve všech regionech nebo na všech zařízeních Apple.