Proč nejde na iPhonu nastavit, komu chci skutečně poslat nudes

Pokud jste s jedním partnerem 15 let, máte spolu dítě a je to vaše manželka, pak je čas od času celkem cool, že vám pošle nějakou tu fotku ze sprchy nebo něco podobného. O tom, že by to neměl nikdo s nikým dělat bez toho, aniž by spolu měli ti dva vztah a obě strany to chtěly, o tom se vůbec není potřeba bavit, ovšem pokud se skutečně jedná o manželku a chce vám udělat radost, tak nevidím důvod, proč by nemohlo být někde v nastaveních iOS možné vypnout upozornění na to, že posíláte nebo si prohlížíte obsah, který by vás mohl pohoršit. Byl jsem u porodu svého syna, není nic, co se fotek mé ženy týká a mohlo by mě to pohoršit.

Naopak bychom si nepřipadali jako puberťáci nebo jako lidi, co dělají něco nelegálního nebo nemorálního a bylo by to příjemnější, než mít možnost toho druhého při každé podobné zprávě nahlásit a zablokovat. Apple sice myslí na bezpečí a jak jsem již napsal v úvodu, nikdo nikdy by neměl podobné věci posílat někomu, kdo o ně nestojí, ovšem jednoduchá volba v kontaktech ve formě mít možnost nastavit, od koho podobné fotky můžete přijímat bez upozornění by byla rozhodně super. Vy sice můžete tuto funkci zcela vypnout, ale to je škoda, protože pokud jste rozumný člověk, jediné, co vám funkce může dát, je, že omylem nepošlete fotky někomu komu nechcete, což když má vaše máma stejné příjmení jako vaše manželka, není příliš složité a tak se varování hodí, ale jen u těch, u kterých o to stojíte. Snad Apple takovou drobnost někdy do iOS přidá.