Hladiny řek lze nyní sledovat i přes Mapy.cz

Česká republika má před sebou vzhledem k velmi nepříznivé předpovědi počasí krušný víkend, který se ponese prakticky 100% ve znamení boje se záplavami. Zraky mnoha z nás tak napjatě sledují nejen televizní zpravodajství či internetové články, ale taktéž nejrůznější webové aplikace zobrazující stav hladin řek či vodních ploch nejen v našem okolí. Pozitivní je, že pokud se chcete přesně tyto informace dozvědět, lze je nyní nalézt i v mapové aplikaci Mapy.cz z dílny Seznamu. Ten totiž začal do svých map zrcadlit data dostupná z webových stránek ČHMÚ, které jsou v posledních hodinách pod velkým náporem právě vzhledem k zájmu lidí o informace ohledně hladin řek kolem nich. V době psaní článku ještě nebylo možné povodňovou vrstvu v Mapách.cz zobrazit v mobilní aplikaci, nicméně podle oficiálního účtu Mapy.cz na X by se tak mělo stát již brzy a to bez nutnosti aktualizace.

Fotogalerie Snímek obrazovky 2024-09-13 v 14.07.20 Snímek obrazovky 2024-09-13 v 14.09.53 Snímek obrazovky 2024-09-13 v 14.10.06 Snímek obrazovky 2024-09-13 v 14.10.21 Snímek obrazovky 2024-09-13 v 14.10.28 Snímek obrazovky 2024-09-13 v 14.09.19 Snímek obrazovky 2024-09-13 v 14.09.35 Vstoupit do galerie