Výměna baterie iPhonů 16 je díky EU opět snažší

Servisování nových iPhonů 16 bude oproti předešlým generacím zase o něco snažší. Naplnily se totiž spekulace ohledně toho, že se Apple chystá přepracováním vnitřního designu telefonu mimo jiné usnadnit budoucí výměnu baterie těchto telefonů, což je věc, kterou se chystá v příštím roce prosadit Evropská unie coby novou legislativu. Pro servisy tedy bude díky tomu výměna baterií snažší než kdykoliv předtím.

Že je baterie v iPhonech 16 lépe servisovatelná prozradil Apple dost šalamounsky jen skrze tiskovou zprávu, respektive pak jedinou zmínku v ní. V té píše konkrétně: „Taky vnitřní konstrukce iPhonu 16 a iPhonu 16 Plus je nově navržená tak, aby telefon lépe odváděl teplo a aby se do něj vešla ještě větší baterie, která se navíc dá snadněji servisovat.“ Pokud se pak ptáte, proč se s touto novinkou nepochlubil více, odpověď je pravděpodobně docela jednoduchá – jednoduše proto, že není úplně z jeho hlavy, ale jedná se o reakci na požadavky Evropské unie ohledně co největšího zjednodušení opravitelnosti smartphonů a výměny baterií. I nadále ale samozřejmě platí, že pokud si chcete udržet voděodolnost a mít 100% jistotu správně vyměněné baterie, opravu byste měli raději přenechat odborníkům v autorizovaných servisech.

