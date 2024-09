Poznámky na iPhonu se pro vás stanou s těmito fígly ještě využitelnější

Zaznamenejte si kdykoliv každý váš skvělý nápad díky funkci Rychlé poznámky. Stačí jedním gestem – přejetím prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky – otevřít Ovládací centrum a klepnout na ikonu poznámky. Vytvořte si rychlý zápis, načrtněte nápad, přidejte fotku nebo naskenujte dokument. Všechny vaše poznámky se automaticky ukládají do aplikace Poznámky, kde je můžete kdykoli najít a upravit. Je to ideální nástroj pro zachycení všech vašich myšlenek a nápadů, ať už jste kdekoli. Rychlé poznámky jsou k dispozici na všech zařízeních Apple a jsou integrovány přímo do Ovládacího centra. Díky tomu máte možnost vytvořit si novou poznámku kdykoli a kdekoli.

Dynamické složky s poznámkami

Chcete mít své poznámky dokonale organizované, aniž byste museli strávit hodiny jejich manuálním tříděním? Využijte dynamické složky. Nastavte si vlastní pravidla pro automatické třídění poznámek podle projektů, štítků, dat vytvoření nebo klíčových slov. Poznámky se pak samy zařadí do správné složky, takže vždy rychle najdete to, co hledáte. Dynamickou složku vytvoříte tak, že v aplikaci Poznámky přejdete do sekce složek, klepnete na tlačítko + a vyberete možnost „Převést na dynamickou složku“.