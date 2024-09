Nejlepší widgety pro uzamčenou obrazovku iPhonu, které stojí za vyzkoušení

Sticky Note Widget

Hledáte jednoduchý způsob, jak si přizpůsobit domovskou obrazovku iPhonu a mít všechny důležité informace na očích? Aplikace Sticky Note Widget je přesně to, co potřebujete. S její pomocí si vytvoříte přehledné widgety s poznámkami, seznamy úkolů a dalšími informacemi. Můžete si vybrat z různých velikostí widgetů a přizpůsobit si jejich vzhled podle svých představ. Ať už potřebujete rychlý přístup k nákupnímu seznamu, připomínce nebo jen chcete mít nějakou inspiraci stále na očích, Sticky Note Widget vám to umožní.

Fotogalerie Sticky Notes Widgets 1 Sticky Notes Widgets 3 Sticky Notes Widgets 2 Sticky Notes Widgets 4 Vstoupit do galerie

Aplikaci Sticky Note Widget stáhnete zde.