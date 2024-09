Applu unikly další dvě vylepšení pro Apple Watch 10!

Nové Apple Watch Series 10 se sice světu představí až v pondělí večer, už nyní toho však o nich víme opravdu mnoho. Před pár hodinami navíc unikly další informace o vylepšeních které tyto hodinky přinesou a nutno podotknout, že stojí opravdu za to. Co konkrétně podle nových informací tedy Apple chystá?

Podle zdrojů portálu 9to5mac nasadí Apple u nových Series 10 a potažmo i u modelu Ultra 3 výrazně vylepšený snímač srdeční frekvence a EKG, který by měl být ve srovnání se současnou generací přesnější a tedy by měl být logicky schopen detekovat potenciální problémy se srdcem citlivěji a spolehlivěji než je tomu nyní. Poměrně zajímavé je pak to, že se k vylepšení senzoru pro monitoring srdce Apple zřejmě rozhodl až poté, co byly v USA zakázány prodeje Apple Watch s funkcí monitoringu okysličení krve kvůli porušení patentů ze strany Applu. Detekce spánkové apnoe, kterou Apple Watch 10 a Ultra 3 přinesou, totiž měla být zprvu založena právě na datech ze sledování okysličení krve, což však po zákazu nebylo možné a tak musel Apple přijít s náhradním řešením. A je super, že to bude ve výsledku i komplexnější.

Další vylepšení, kterým se Apple Watch 10 podle zdrojů výše zmíněného portálu pochlubí, pak bude spočívat ve zvýšené voděodolnosti, která by měla být údajně srovnatelná s Apple Watch Ultra. Díky tomu by tak měla na Series 10 dorazit třeba i aplikace Potápění pro monitoring hloubky a tak podobně. Jen pro představu, v současnosti jsou Apple Watch podle webu Applu voděodolné pro plavání, nově by měly zvládnout i vysokorychlostní vodní sporty či rekreační potápění do 40 metrů, což je velmi slušný nárůst.

V hlavní roli velký displej

Že se Apple Watch 10 zvětší a nabídnou displej s užšími rámečky jsme vám na našem magazínu přinesli v předešlých týdnech hned několikrát. Nyní však víme už i to, že větší plocha displeje bude pro Apple zároveň hlavním marketingovým argumentem pro přechod, přičemž pro přesvědčení jablíčkářů má mít k dispozici připraveno i několik ciferníků, které mají nové rozměry displeje s minimálními rámečky maximálně podtrhnout. Dá se tedy očekávat, že se bude jednat o různě barevné ciferníky, které ukáží displej dotažený prakticky až k šasi. Mimochodem, displej má být jak u Series 10, tak Ultra 3 energeticky úspornější a v kombinaci s novým čipem S10 bychom se tak měli dočkat nárůstu výdrže.

Fanoušky Hermès edice pak zcela určitě potěší, že na ně Apple letos myslel víc než v předešlých letech a kromě Series edice má mít připravenou i Ultra edici, kdy s Apple Watch Ultra 3 bude možné zakoupit speciální Hermès řemínek a exkluzivní ciferník. Zdá se tedy, že je na co se těšit takříkajíc na všech frontách.