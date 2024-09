Apple Watch 10 přinesou novou zdravotní funkci! A nejen tu

Mysleli jste si, že už o chystaných Apple Watch 10 víte díky spoustě úniků informací naprosto vše? Možná tomu tak není. Na světlo světa se totiž dostávají další a další zajímavé detaily, které chystané smartwatch poodhalují. S pár zajímavými informacemi nyní přišel i skvěle informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu.

Gurmanovy zdroje tvrdí, že se Applu podařilo pro 10. generaci jeho hodinek připravit novou zdravotní funkci v rozpoznávání spánkové apnoe, tedy stavu, při kterém dochází k opakovaným přerušením dýchání během spánku. Tyto přestávky v dýchání (apnoe) mohou trvat několik sekund až minut a často končí krátkým probuzením, aniž by si to člověk uvědomil. Spánková apnoe může vést k únavě, denní ospalosti, a vážnějším zdravotním problémům, jako je vysoký krevní tlak či srdeční choroby. Hodinky by nicméně měly „jen“ zjistit, zda uživatel spánkovou apnoe trpí či nikoliv a v případě, že na ni dle svých měření hodinky narazí, navrhnou uživateli návštěvu lékaře.

Fotogalerie apple watch series X 5 apple watch series X 4 apple watch series X 3 apple watch series X 2 apple watch series X 1 Vstoupit do galerie

Poměrně zajímavé je pak to, že se podpora zjištění spánkové apnoe podle Gurmana nerodila vůbec hladce a Apple při vývoji této novinky narazil na několik vážných problémů, přičemž je dokonce možné, že některé ještě řeší a proto nebude funkce k dispozici hned od startu prodejů hodinek. Co však na hodinky údajně nedorazí, je měření krevního tlaku, jelikož při testování dosahovala tato funkce nevalných výsledků.

Gurman v krátkosti zabrousil i na design Apple Watch 10. Hodinky jsou dle jeho slov podobné loňským Series 9, avšak s tím rozdílem, že je jejich tělo „znatelně tenčí“ a rámečky kolem displeje naopak tenčí, díky čemuž vypadají celkově moderněji a lépe. Žádné obří změny se ale bohužel neblíží.