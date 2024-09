Odposlouchává vás váš mobil? Tento děsivý únik tomu nasvědčuje

Zřejmě každému z nás se v životě již alespoň jedno stalo, že se s někým bavil například o produktu, službě či čemkoliv podobném a záhy se mu daná věc objevila coby reklama na internetu. V takové chvíli si tak snad každý položí otázku, zda jej telefon nemohl odposlouchávat, protože leckdy danou věc na internetu nikdy předtím nehledal a reklama na danou věc na něj proto nemohla být cílena – respektive by to byla velká náhoda. Informace portálu 404 Media navíc nyní vnáší do této situace zcela nový rozměr a nutno uznat, že docela děsivý. Jablíčkáři ale mohou naštěstí zůstat v klidu.

Výše zmíněný portál se měl dostat k prezentacím a dokumentům velké reklamní agentury Cox Media Group, která spolupracuje či v minulosti spolupracovala s Amazone, Facebookem či Googlem, kdy tyto firmy fungovaly jako zdroje dat i klienti této reklamní agentury. V dokumentech pak popisuje agentura službu, která měla efektivně provádět sledování uživatelů pomocí technologie „Active Listening“. Jak už asi tušíte podle jejího názvu, mělo se jednat o aktivní odposlech uživatelů přes mikrofon jejich zařízení a následné cílení reklamy podle toho, o čem se daní uživatelé zrovna baví. Vše měl zajišťovat speciální software, který by měl zachycovat data z dosahu mikrofonu, ta následně pomocí umělé inteligence zanalyzovat a následně dle toho nabízet perfektně personalizované reklamy.

Velmi zajímavé je pak to, že se o této technologii hovoří reklamní agentura už v jednom ze svých dokumentů zveřejněných již v roce 2023, avšak tehdy si jej zřejmě nikdo nevšiml a nyní je vzhledem k poprasku okolo celé záležitosti smazán. Psalo se v něm ale například to, že aby bylo možné něco takového provozovat, je nutné, aby s tím dal uživatel souhlas, který měla reklamní agentura vyloudit jednoduše tak, že mu nabídne několikastránkové smlouvy o podmínkách používání, kam souhlas zanese malým písmem, aby si jej bylo obtížné všimnout. Zkrátka a dobře, z její strany naprosto bláznivý plán.

Poté, co na vše upozornil výše zmíněný portál, rozvázal Google s Cox Media Group okamžitě veškerou spolupráci, přičemž Meta začala vše přezkoumávat, aby zjistila, zda neporušuje podmínky svých služeb. Amazon se pak nechal slyšet, že žádné odposlechy nikdy nepoužíval a ani nic takového neplánuje. S Cox Media Group údajně jeho reklamní oddělení ani nikdy nespolupracovalo, což je však velmi těžké posoudit na základě informací, které jsou volně k dispozici. Pozitivem je nicméně alespoň to, že majitelé Apple produktů mohou zůstat v tomto směru klidní, jelikož jakékoliv odposlechy či sledování přes fotoaparát jim jejich zařízení nahlásí skrze notifikační tečku na displeji buď v oranžové barvě v případě mikrofonu nebo v zelené barvě v případě kamery.