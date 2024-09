Zahraniční obchod předčasně zveřejnil reklamu na iPhone 16 Pro! Odhalil tak jeho novou barvu

Představení nové generace iPhonů klepe na dveře, což znamená jediné – přípravy na jejich příchod vrcholí i mezi prodejci elektroniky, kteří je začnou spolu s Applem v nadcházejících týdnech ve velkém promovat a následně prodávat. Ne u všech však jdou tyto přípravy zcela podle plánu. Například obchod Sharaf DG ze Spojených arabských emirátů omylem na svých sociálních sítích zveřejnil krátký spot lákající právě na iPhony 16 Pro a to navíc ve formě, která odhaluje novou barevnou variantu tohoto telefonu. Tedy, alespoň částečně. Video potvrzuje konkrétně příchod tmavší zlaté, bronzové či hnědé barevné varianty – ostatně uvidíme, jak ji Apple nakonec sám pojmenuje. Tak či tak, jisté je minimálně to, že jiným směrem než tímto se exkluzivní barevná varianta pro letošní rok ubírat nebude.

New iPhone 16 Pro color? 🤔

Thanks to @emkwan for spotting this from Dubai retailer pic.twitter.com/ucLOxvQnhW

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 2, 2024