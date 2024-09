Nvidia opět překonala očekávání! Investoři ale spokojení nejsou

Komerční sdělení: Z hlediska dopadu na trh jako celek byly v posledních letech nejdůležitějšími událostmi zpravidla zasedání centrálních bank, údaje o nezaměstnanosti nebo výsledky inflace. S nadsázkou lze však nyní říci, že trh již několik posledních čtvrtletí stejně netrpělivě čeká na hospodářské výsledky společnosti Nvidia, která se stala ztělesněním současného AI boomu. Jak se tedy Nvidii dařilo v posledních měsících?

Je to až neuvěřitelné, ale Nvidia opět překonala všechna očekávání. Tržby společnosti meziročně vzrostly o 122 %, zisk se zvýšil o 165 % na 16,6 miliardy a čistá marže dosáhla 55,2 %. Celý růst akcií společnosti stojí a padá prakticky jen na segmentu datových center, který tvoří zhruba 85 % tržeb firmy, a na ostatní segmenty, jako jsou hry, profesionální vizualizace nebo automobilový průmysl, se prakticky nikdo nedívá. I zde byla čísla vynikající, přesto akcie po zveřejnění výsledků v aftermarketu reagovaly poklesem o zhruba 7 %. Bylo tedy ve zprávě společnosti Nvidia něco negativního, co způsobilo pokles akcií?

Cena NVDA.US, denní svíčky

Zdroj: xStation 5

Výhled by mohl být vnímán mírně negativně. Nvidia totiž v aktuálním čtvrtletí očekává tržby ve výši 32,5 miliardy USD. Ačkoli se před zveřejněním výsledků očekávalo 32 až 32,4 miliardy, neoficiální očekávání na Wall Street údajně hovořila až o 33 až 34 miliardách USD. Nvidia rovněž překonala očekávání tržeb o 4,1 %. To je sice pěkné číslo, ale jedná se o nejmenší překonání očekávání za posledních 6 čtvrtletí. Negativně lze hodnotit i zpoždění výroby nových čipů Blackwell, u nichž se vyskytly výrobní problémy, které jejich masovou výrobu o několik měsíců odsunou. Jinými slovy, ve výsledcích se objevilo několik negativních střípků a trh pravděpodobně očekává jednoduše perfektní výsledky u společnosti, která za posledních několik let vzrostla o stovky procent a která se obchoduje za 58násobek zisku při tržní kapitalizaci 3 biliony dolarů. Možná jsme se tedy dostali do fáze, kdy další růst akcií Nvidie bude obtížnější než doposud. Více informací o nejnovějších číslech společnosti Nvidia najdete v novém videu Tomáše Vranky.

Nvidia ale samozřejmě není jedinou firmou, kterou stojí za to sledovat. V posledních týdnech byla zveřejněna řada zajímavých dat i o dalších Big tech firmách. Tito technologičtí giganti jsou v mnohém velmi specifičtí a do velké míry v tuto chvíli hýbou celým světem. Pokud se o Big tech společnostech chcete dozvědět více. Analytik XTB Tomáš Vranka také znovu aktualizoval svůj analytický report na toto téma. V ebooku naleznete všechny aktuální informace o společnostech Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta a Tesla.

Aktualizovaný report Investování do Big Tech společností je zdarma ke stažení na tomto linku: https://cz.xtb.com/investovani-do-big-tech-spolecnosti

