Obří překvapení za dveřmi? Apple může příští týden představit spolu s iPhony 16 i iPhone SE 4!

Již příští pondělí proběhne dost možná nejočekávanější technologická událost letošního roku. Na 9. září si totiž Apple naplánoval svou první podzimní Keynote, která by měla přinést představení nové generace iPhonů spolu s Apple Watch a dost možná i AirPods. A jak se zdá, nemuseli bychom se nakonec dočkat „jen“ iPhonů 16 (Pro), ale i překvapení ve formě nové generace iPhonu SE, o které se spekuluje v posledních týdnech opět velmi intenzivně.

Že by se mohl iPhone SE 4 příští týden světu oficiálně představit nasvědčují podle pozorování reportéra Marka Gurmana z Bloombergu skladové zásoby modelu SE 3, které se po celém světě tenčí a některé konfigurace mají být dokonce zcela nedostupné, což bývá známkou toho, že je nová generace blízko. V úvahu sice připadají i problémy v dodavatelském řetězci, které by mohly výrobu zbrzdit či zcela zastavit, nicméně vzhledem k tomu, že je SE 3 jen recyklátem předešlých modelů, byly by zrovna v jeho případě problémy s výrobou dost překvapivé.

Zda má Gurman pravdu či nikoliv ukáže až příští pondělí. Zužující se skladové zásoby předešlé generace totiž sice mohou blížící se příchod iPhonu SE 4 naznačovat, na druhou stranu však prakticky všechny zdroje v minulosti tvrdily, že SE 4 dorazí až v první polovině příštího roku. Ale kdo ví, plány Applu z minulosti se samozřejmě mohly změnit.