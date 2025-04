První ohebný iPhone je možná blíž, než si myslíme

Už několik let se spekuluje o tom, že Apple pracuje na vlastním skládacím zařízení. Zatímco konkurence v čele se Samsungem a Huaweiem už má skládací telefony na trhu, Apple se zatím drží zpátky. Nicméně podle aktuálních zpráv a náznaků od několika důvěryhodných analytiků se zdá, že skládací iPhone a možná i další zařízení z této kategorie jsou opravdu na cestě – a to možná dřív, než bychom čekali.

Analytik Jeff Pu z GF Securities nedávno uvedl, že Apple má ve vývoji dvě skládací zařízení: jedno s 7,8″ displejem, které by mohlo odpovídat skládacímu iPhonu, a druhé s obřím 18,8″ panelem. Oba produkty údajně pokročily do fáze tzv. NPI (New Product Introduction), což znamená, že Apple spolu se svým partnerem Foxconn testuje rané výrobní prototypy. Hromadná výroba by podle Pua mohla začít ve čtvrtém čtvrtletí roku 2026 – a pokud vše půjde hladce, skládací zařízení by se mohla na trh dostat již koncem příštího roku.

Zatímco o menším, telefonním formátu se mluví poměrně konkrétně, větší skládací zařízení vyvolává více otazníků. Analytici se totiž neshodnou na tom, zda půjde o skládací iPad, MacBook nebo zcela nový hybridní typ zařízení. Pu, ale i renomovaný analytik Ming-Chi Kuo, hovoří o zařízení podobném MacBooku – tedy s podporou macOS a zaměřením na práci. Mark Gurman ale tvrdí, že se jedná o skládací iPad s 20″ obrazovkou, který by měl přijít až v roce 2028.

Konečné označení zařízení tedy pravděpodobně určí až operační systém: bude-li to macOS, půjde o Mac, v případě iPadOS o iPad. Některé informace naznačují, že Apple směřuje k určitému sjednocení obou systémů, což by mohlo vést k vytvoření zcela nového hybridního produktu s dotykovým ovládáním.

Na rozdíl od nejasností kolem většího modelu se informace o skládacím iPhonu začínají sjednocovat. Většina zdrojů se shoduje, že Apple míří na uvedení tohoto modelu v roce 2026. Půjde pravděpodobně o tzv. „book-style“ zařízení, tedy telefon, který se otevírá jako kniha – podobně jako Galaxy Z Fold od Samsungu. Zda nabídne podporu pro Apple Pencil, jaké budou jeho rozměry, a jak Apple vyřeší skládací displej z hlediska odolnosti, zůstává zatím otázkou.