Epic rozdává zdarma hned dvě super hry na smartphony! Už jste si je vyzvedli?

Není tomu tak dávno, co začal Epic Games rozdávat vedle počítačových her zdarma i ty určené pro mobilní telefony. V této propagační strategii pak pokračuje i nadále, jelikož přes svůj mobilní obchod nyní rozdává zábavné tituly Bridge Constructor: The Walking Dead a Idle Champions of the Forgotten Realms.

Bridge Constructor: The Walking Dead

Bridge Constructor: The Walking Dead je originální kombinací logické stavitelské hry a populárního zombie univerza. Hráč v ní staví mosty, rampy a další konstrukce, které musí vydržet nápor postav i nemrtvých. Nejde však jen o statiku – klíčová je také strategie a správné načasování akcí. Hra nabízí desítky úrovní, kde se potkáváte se známými postavami ze seriálu, jako je Daryl či Michonne. Zábavná fyzika a černý humor dělají z každé mise unikátní výzvu. Stylizace i ozvučení navozují autentickou atmosféru světa The Walking Dead. Pro fanoušky logických her a zombie tématiky jde o neotřelý zážitek, který dokáže zabavit na dlouhé hodiny.

Idle Champions of the Forgotten Realms

Idle Champions of the Forgotten Realms je strategická idle hra zasazená do světa Dungeons & Dragons, která kombinuje prvky klikacího RPG s promyšleným budováním týmu. Hráč zde sestavuje partu hrdinů z různých koutů Forgotten Realms a postupně odemyká jejich schopnosti. Klíčem k úspěchu je správné rozestavení postav, optimalizace synergií a efektivní správa zdrojů. Hra nabízí desítky kampaní inspirovaných klasickými D&D dobrodružstvími i živými událostmi. Pravidelné aktualizace přinášejí nové hrdiny, výzvy a speciální eventy. Díky automatickému boji lze postupovat i bez aktivního hraní, což ocení zejména hráči s nedostatkem času. Celkově jde o návykovou záležitost, která dokáže potěšit jak milovníky idle her, tak fanoušky Dungeons & Dragons.

Pokud vás hry zaujala, získat ji můžete velmi jednoduše. Stačí, když si do svého iPhonu či Androidu stáhnete Epic Games Store a z něj si následně titul nainstalujete. Z hlediska bezpečnosti není vzhledem k provozovateli obchodu důvod k obavám. A vzhledem k tomu, že má Epic Games do budoucna v plánu rozdat další spousty her, jste-li vášnivými hráči, nejspíš se bez jeho instalace ve výsledku dříve či později neobejdete.

Epic Games Store se hrou zdarma lze stáhnout zde