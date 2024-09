Recenze Govee Neon 2 Matter: Ohebný LED pásek, který vytvarujete jakkoli vás napadne

Govee Neon 2 Matter ohebný pásek, RGBIC se může pochlubit spoustou předností, mezi ty nejzajímavější však patří jeho značná flexibilita, dostatečná intenzita svícení i široké možnosti nastavení. Nebývalá ohebnost dovoluje plně rozvinout osobní kreativitu a dát pásku prakticky jakýkoli tvar, zatímco za přispění aplikace Govee Home máte veškeré funkce pod palcem, včetně řady předpřipravených presetů, v rozhraní, které nijak nemate, a je logicky uspořádáno. Kromě dostupnosti hlasového ovládání od Amazonu i Googlu zde nechybí také podpora standardu Matter, což jistě potěší majitele jablečných zařízení, neboť jej tak mohou snadno přidat do aplikace Domácnost. Pojďme se na tento produkt podívat trochu detailněji.

Co se skrývá v balení

Po odklopení víka krabice s potiskem ilustrujícím tvárnost osvětlení jako první narazíte na dokumentaci, přičemž níže v balení se nachází i její česká varianta. Zdvihnutím za kruhový výřez vysunete bílý box se samotným páskem svinutým a jištěným trojící vazačů na suchý zip. Ty tedy stačí rozepnout a hned při prvním kontaktu se přesvědčit o zmíněné poddajnosti.

Fotogalerie Govee H61D5 - side angle 2 Govee H61D5 - side angle 1 Govee H61D5 - box open 1 Govee H61D5 - box open detail Govee H61D5 - box open 2 Govee H61D5 - documentation hand Govee H61D5 - manual CZ hand Govee H61D5 - box open 3 Govee H61D5 - smal box hand Govee H61D5 - small box open 2 Govee H61D5 - small box open 3 Govee H61D5 - small box open 4 Govee H61D5 - rope with box off Govee H61D5 - rope in hands Govee H61D5 - rope power connector hand Govee H61D5 - rope strap hands Govee H61D5 - rope strap 2 Govee H61D5 - rope bend 1 Govee H61D5 - rope bend 2 Vstoupit do galerie

Potřebné příslušenství pak najdete o vrstvu níže a snadno se k němu propracujete opět přes kulatý otvor. Zahrnuje bílý napájecí adaptér společně se samolepící sadou 15 pevných plastových a 10 kovových ohebných klipů, včetně 35 kusů vrutů s hmoždinkami (po 5 v jednom sáčku) využitelných k zafixování pozice při montáži vámi zvoleného obrazce či nápisu.

Fotogalerie #2 Govee H61D5 - accessories open Govee H61D5 - DC hand Govee H61D5 - plastic clips 1 Govee H61D5 - plastic clips 2 Govee H61D5 - metal clips 1 Govee H61D5 - metal clips 2 hands Govee H61D5 - metal clip bend Govee H61D5 - screws bags hand Govee H61D5 - rope bend 3 Vstoupit do galerie

Fyzické vlastnosti

Spodní část pásku o šířce 7 mm, která zapadá do klipů, má bílé provedení, pakliže by vám však z nějakého důvodu toto lemování nevyhovovalo, v nabídce výrobce se nalézá i černá varianta. Světelný tunel je nahoře o 3 mm širší, přičemž z celkové výšky 20 mm zabírá zhruba polovinu. K vytváření jakýchkoli tvarů máte 5 m délky. S celkovou hmotností 0,69 kg (bez adaptéru) si přiložené příslušenství snadno poradí, ať se rozhodnete znázornit cokoliv. Budete-li se chtít pustit do něčeho trochu náročnějšího, je možné jej rozšířit, dokoupením dalších klipů obou typů. Pokud jde o limitování kabely, od zásuvky je vám k dispozici 140 cm. Spojením s konektorem na pásku získáte dalších 70 cm, ovšem s tím, že je do cesty po prvních 15 cm (směrem od napájení) vložen ovládací box. Ten lze po sejmutí ochranné fólie přilepit na zeď nebo jiné místo, kde vám bude po ruce.

Fotogalerie #3 Govee H61D5 - rope end piece Govee H61D5 - all off Govee H61D5 - control box hand 1 Govee H61D5 - cover Vstoupit do galerie

Postup instalace

Ideální metodou je nejprve si kupříkladu na ploše stolu budoucí podobu připravit za pomoci držáků, které ohnete tak, aby napomáhaly vytvoření zamýšleného tvaru. Je-li povrch relativně rovný, můžete zkusit Neon Rope Light 2 H61D5 jen přilepit sejmutím ochranné fólie na zadní straně klipů. Zvažujete-li instalaci na zeď a chcete mít naprostou jistotu, že vše zůstane na svém místě, mohou se hodit přiložené hmoždinky.

Ovládání

Ovladač na kabelu je vybaven třemi prvky, přičemž první z nich funguje jako vypínač, druhý slouží k výběru barevného odstínu a třetí pro nastavení jasu. K nejvíce parametrům však máte přístup po spárování s aplikací Govee Home, v níž rovněž snadno přiřadíte tlačítku barev ty, které jsou vám nejbližší.

Tento nástroj stáhnete do svého iPhonu zdarma z App Store a do zařízení se systémem Android z Google Play. Má toho hodně co nabídnout. Od klasického časovače a posuvníku intenzity svícení přes určení citlivosti na zvuk, množství scén s definováním směru pohybu i rychlosti až k funkci nazvané Finger sketch, která dovoluje rozsvítit jednotlivé úseky pásku dle vlastního vkusu a uvážení, včetně typu efektu nebo rychlosti. Velmi užitečné je mapování tvaru, na které aplikace společně s kontrolou dostupnosti nejnovějšího firmwaru upozorní již v rámci procesu přidání, ale spustit jej můžete i později v nastavení, sekci Product Installation klepnutím na položku Shape Reference.

Fotogalerie #4 Govee Home app H61D5 1 Govee Home app H61D5 2 Govee Home app H61D5 3 Govee Home app H61D5 4 Govee Home app H61D5 5 Govee Home app H61D5 7 Govee Home app H61D5 8 Govee Home app H61D5 9 Govee Home app H61D5 10 Govee Home app H61D5 11 Govee Home app H61D5 37 Govee Home app H61D5 38 Govee Home app H61D5 12 Govee Home app H61D5 13 Govee Home app H61D5 14 Govee Home app H61D5 15 Govee Home app H61D5 16 Govee Home app H61D5 17 Govee Home app H61D5 22 Govee Home app H61D5 18 Govee Home app H61D5 35 Govee Home app H61D5 36 Vstoupit do galerie

Stisknutím ikony AI si popovídáte s Lighting Botem, který pro vás na požádání provede takřka jakékoli úpravy s ohledem na typ činnosti nebo aktuální náladu, kterou mu sdělíte. Taktéž zde dokážete barevné spektrum podřídit vybranému obrázku, ať už z nabízené nebo vlastní knihovny, čímž docílíte vynikající shody. Později tuto předvolbu najdete pod DIY, kde jsou k dispozici také ty sdílené dalšími uživateli. Možná vás budou inspirovat.

Fotogalerie #5 Govee Home app H61D5 23 Govee Home app H61D5 24 Govee Home app H61D5 25 Govee Home app H61D5 26 Govee Home app H61D5 27 Govee Home app H61D5 34 Govee Home app H61D5 19 Govee Home app H61D5 20 Govee Home app H61D5 21 Vstoupit do galerie

Jak již zaznělo úvodem, výrobce zde implementoval podporu Matter, takže po naskenování patřičného kódu na produktu (případně zobrazitelného též v aplikaci Govee Home) nebo zadáním toho číselného se jako další způsob ovládání nabízí platformy podporující tento standard, což otevírá možnosti propojení prakticky se všemi zařízeními z cupertinské dílny v rámci aplikace Domácnost, potažmo přes Siri. Dostupné operace sice nejsou tak bohaté, ale klíčové změny provádět lze. Především se s tím pojí výhoda ovládání z iPhonu, iPadu, Macu nebo skrze Apple Watch.

Fotogalerie #6 Govee Home app H61D5 35 Govee Home app H61D5 36 Govee Home app H61D5 37 Govee Home app H61D5 38 Govee Home app H61D5 39 Govee Home app H61D5 40 Govee Home app H61D5 41 Govee Home app H61D5 42 Govee Home app H61D5 43 Apple Home screen Govee H61D5 Vstoupit do galerie

Ti, kdo dávají přednost řešení od Googlu či Amazonu, pak zajisté uvítají kompatibilitu s Google Home a Alexou.

Základní technické údaje

Za nadprůměrnými vlastnostmi Govee Neon Rope Light 2 H61D5 stojí 420 světelných zdrojů rozprostřených do 5 m. Použitá technologie RGBIC je schopna zobrazit široké spektrum barev a s intenzitou plynule pracovat v rozmezí od 1 do 100 %. Napájení zprostředkovává 24V/2A adaptér s příkonem 48 W a k začlenění do chytré domácnosti pásek využívá jak Bluetooth, tak 2,4GHz pásmo Wi-Fi. Ke zpestření atmosféry máte na výběr 12 módů reakcí na hudbu a 64 předuložených presetů.

Osobní zkušenosti a hodnocení

Na produktu mne zaujalo několik aspektů. Vedle takřka neomezené tvárnosti, to bylo především spektrum barev a úroveň přizpůsobitelnosti přes Govee Home. Jako Apple uživatel jsem samozřejmě vyzkoušel kompatibilitu s Matter a to, jak se bude pásek chovat v ekosystému. Zde je na místě poznamenat, že párování je třeba podle výrobce provést v průběhu prvních 15 minut od zprovoznění. Pakliže se budete snažit o přidání do aplikace Domácnost později, nejspíš nebudete úspěšní. Řešení je však jednoduché, stačí provést reset, po kterém již vše proběhne standardně. Postup je následující: V zapnutém stavu stiskněte a podržte vypínač na ovládacím boxu. Aniž byste jej pustili zmáčkněte souběžně prostřední tlačítko pro výběr barvy, a to čtyřikrát po sobě. Uvolněním uvedete osvětlení do továrního nastavení. Já jsem tuto proceduru absolvoval, neboť jsem se zaměřil na schopnosti Govee Home, mezi čímž ona čtvrthodina uběhla jako nic.

Fotogalerie #7 Govee H61D5 - Govee Home app iPhone SE 4 Govee H61D5 - Govee Home app iPhone SE 2 Govee H61D5 - Govee Home app iPhone SE 3 Govee H61D5 - Apple Home app iPhone SE 1 Govee H61D5 - Apple Home app iPhone SE 2 Vstoupit do galerie

Rovněž při odpojení od napájení jsem měl zkušenost, že trvá poměrně dlouho, než dojde k aktualizaci v Domácnosti, aby tak šlo provádět jakékoli změny. V aplikaci výrobce jsem se však s takovým problémem nesetkal. Naopak zařízení bylo po výpadku rychle k dispozici a vše běželo dostatečně svižně. Osobně mne oslovila taktéž možnost zvolit si v režimu Music jako zdroj interní snímač či variantu, kdy ke stejnému účelu poslouží výbava smartphonu. Sedíte-li poblíž počítače se svým iPhonem na stole, je při umístění na nejvzdálenější stěně odezva na hudbu o něco přesnější.

Jak již zaznělo, flexibilita je zde opravdu vysoká, pročež dovoluje nejen typickou instalaci na zeď, ale třeba též olemování nábytku nebo jakékoli zvýraznění existující dekorace. Tvořivosti se zde meze nekladou, takže člověk může kouzlit, jak jen jej napadne. Já zvolil klasickou cestu nalepení na volnou zeď. Pokud nepatříte mezi „výtvarně zručnější“, což je zrovna můj případ, možná vám realizace představy nějakou tu chvíli zabere. Ze stejného důvodu jsem se raději nepouštěl do něčeho originálního a napodobil klasický vánoční motiv. Po předběžném vytvarování na stole nadešel čas pro připevnění za pomoci přiložených klipů. Přiznávám jisté obavy z neúspěchu, ovšem nakonec to dopadlo dobře. Stačilo trochu zatlačit a vše drželo skvěle.

Fotogalerie #9 Govee Neon Rope Light 2 - install bottom detail Govee Neon Rope Light 2 - install top Govee Neon Rope Light 2 - install corner Govee Neon Rope Light 2 - wall white high Vstoupit do galerie

Poté již mé myšlenky i ruka směřovaly k telefonu a Govee Home, kde jsem vedle předpřipravených presetů, jako je například Aurora propůjčující tvaru světelné efekty polární záře nebo vesmírně působící Universe, ocenil zejména zmíněné mapování tvaru. To probíhá za využití fotoaparátu smartphonu a po určení toho, kde se nachází napájení, vám dovolí do naskenovaného výtvoru na displeji přímo přiřazovat jednotlivým segmentům různé odstíny. Každou proměnu přitom můžete oživit některým z nabízených efektů, určit rychlost a pod libovolným názvem ji uložit mezi DIY, případně výsledek sdílet s dalšími majiteli téhož pásku. Barvy nejlépe vyniknou v přítmí, ale i za přítomnosti denního světla je Govee Neon 2 Matter dostatečně výrazný, neboť ve své cenové kategorii toto osvětlení vyčnívá velmi slušnou svítivostí.

Fotogalerie #10 Govee Neon Rope Light 2 - preset Aurora iPhone SE Govee Neon Rope Light 2 - preset Autora wall Govee Neon Rope Light 2 - preset universe 1 Govee Neon Rope Light 2 - take a photo iPhone Govee Neon Rope Light 2 - shape iPhone SE Govee Neon Rope Light 2 - shape red dot iPhone SE Govee Neon Rope Light 2 - shape red dot yellow parts iPhone SE Govee Neon Rope Light 2 - shape red dot yellow parts Govee Neon Rope Light 2 - wall blue dark Govee Neon Rope Light 2 - wall colors dark Govee Neon Rope Light 2 - wall multicolors 2 dark Govee Neon Rope Light 2 - wall multicolors dark Govee Neon Rope Light 2 - wall high Govee Neon Rope Light 2 - wall purple dark Govee Neon Rope Light 2 - wall red dark Govee Neon Rope Light 2 - wall warm white dark Govee Neon Rope Light 2 - wall red dot detail Govee Neon Rope Light 2 - wall red detail Vstoupit do galerie

Cena

Govee Neon 2 Matter ohebný pásek, RGBIC, 5 m pořídíte za 3 290 Kč, což vzhledem k možnostem a způsobům využití i široké paletě unikátních funkcí, nepůsobí nijak neadekvátně. Kromě možnosti dokoupení klipů, jež usnadňují tvarování, je v nabídce rovněž o 2 m kratší a o něco méně výkonná – 36W varianta. Chcete-li dodat svému domovu trochu originality a jakýkoli prostor či objekt v něm vyzdobit tak, aby vše dokonale ladilo, stojí rozhodně tento produkt za zvážení.

Govee Neon 2 Matter ohebný pásek, RGBIC, 5 m koupíte zde